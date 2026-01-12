El oro supera por primera vez el valor de US$4.600 la onza por investigación al presidente de la Reserva Federal estadounidense

La cotización del oro al contado supera por primera vez el umbral de US$4.600 por onza, tras conocerse que el presidente de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, Jerome Powell, afrontará una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo.

Las renovadas presiones del Gobierno liderado por Donald Trump al banquero central estadounidense se suman así a las perspectivas de nuevas bajadas de tipos en Estados Unidos y la persistente inestabilidad geopolítica para impulsar hoy la cotización del oro al contado hasta un máximo histórico intradía de US$4.612,40, con una subida de 2,5% respecto del último cierre, según recoge Europa Press.

De este modo, el precio de la onza de oro acumula en lo que va de 2026 una revalorización del superior a 5%, después de despedir 2025 como su mejor año desde 1979, con una subida de casi 70%. Aparte de las compras de oro por parte de los bancos centrales y la perspectiva de nuevos recortes de tipos por parte de la Fed en 2026, que empuja a la baja la cotización del dólar frente a las principales monedas, abaratando así la compra de oro por inversores no estadounidenses.

Los mercados han conocido que el banquero central estadounidense, Jerome Powell, afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo, si bien el presidente de la Fed ha enmarcado esta acción en “las amenazas y la presión constante” de la Administración de Donald Trump.

“El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio. Ese testimonio se refería, en parte, a un proyecto plurianual para renovar los edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal”, ha relatado en un vídeo difundido en la cuenta del organismo en la red social X.