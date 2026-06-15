Procuraduría investiga posible propaganda política con recursos públicos en la Feria Ganadera de Córdoba

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar si funcionarios de la Gobernación de Córdoba habrían incurrido en una presunta participación indebida en política durante la Feria Ganadera de Montería, realizada el pasado 13 de junio.
La actuación disciplinaria se originó tras una denuncia pública formulada por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la supuesta difusión de mensajes electorales en un evento que, según señaló, contó con financiación o apoyo de recursos públicos departamentales.