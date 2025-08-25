Procuraduría inspecciona la Cancillería por la fuga de Carlos Ramón González

Funcionarios del ente de control ingresaron este lunes al Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, para recopilar información sobre la residencia otorgada al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, en la Embajada de Colombia en Managua, Nicaragua. La acción hace parte del seguimiento a la solicitud de residencia que se tramita mientras avanza la investigación en su contra.

La inspección busca recolectar documentos y pruebas que permitan esclarecer los detalles de la residencia que González habría obtenido en Nicaragua. La Procuraduría continuará con la revisión de los registros y trámites relacionados con el caso dentro de las instalaciones de la Cancillería. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales sobre los hallazgos preliminares de la diligencia.

Según la Cancillería, González llegó a Nicaragua en 2024 y obtuvo la residencia en mayo de 2025, cuando ya estaba imputado por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.