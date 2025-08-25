Musk demandó a Apple y OpenAI por favorecer ChatGPT en iPhones y “asfixiar” la competencia

Elon Musk presentó una demanda contra Apple Inc. y OpenAI, acusándolos de dar un trato preferencial a la aplicación de inteligencia artificial en los iPhones y de limitar la competencia de otros desarrolladores de chatbots. Las compañías X y xAI, propiedad de Musk, radicaron la demanda este lunes en un tribunal federal de Fort Worth, Texas, alegando que la decisión de Apple de integrar OpenAI en el sistema operativo del iPhone afecta la libre competencia y restringe las opciones disponibles para los consumidores. Entérese: “Elon Musk usa el miedo como liderazgo”: la historia de Sebastián Torres, el colombiano que trabajó en SpaceX El empresario, fundador de xAI Holdings —que agrupa a Grok AI y a la red social X—, aseguró que Apple dificulta que cualquier competidor distinto a OpenAI logre posicionarse en los primeros lugares de la App Store, un escaparate global clave para los desarrolladores de aplicaciones.

Una batalla de gigantes en los tribunales

Apple: la llegada tardía, pero estratégica a la IA