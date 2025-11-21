Confirman inhabilidad de seis meses contra Daniel Quintero por participación indebida en política

Cuando Daniel Quintero publicó el video de “el cambio en primera”, en plena campaña de Gustavo Petro, difícilmente imaginó las consecuencias. En ese momento era alcalde de Medellín y hoy esa decisión no solo le pasa factura, sino que incluso le cierra el camino a su aspiración presidencial. La Procuraduría confirmó en segunda instancia la sanción de suspensión e inhabilidad especial por seis meses, al concluir que incurrió en participación indebida en política al usar mensajes velados para favorecer al Pacto Histórico y promover la candidatura presidencial en la primera vuelta.
Para tomar la decisión, el ministerio público analizó una serie de publicaciones realizadas por el exalcalde en 2022 en los que, según el ente, instó a apoyar al Pacto Histórico y la candidatura del hoy presidente Gustavo Petro.