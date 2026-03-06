Procuraduría descarta manipulación en software para elecciones: “No hay indicios ni pruebas de que algo malo se esté fraguando”

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, afirmó que el software que será utilizado para el escrutinio de las elecciones previstas para el 8 de marzo no presenta irregularidades ni señales de manipulación.

El jefe de la Procuraduría General de la Nación entregó el balance durante su participación en el Congreso Nacional de Contralores Regionales realizado en Armenia, donde explicó que el sistema tecnológico fue sometido a diversas pruebas y auditorías que confirmaron su fiabilidad.

Según indicó el funcionario, hasta ahora “no ha sido detectada ninguna irregularidad, ninguna trampa y ni siquiera indelicadezas que pongan en riesgo las elecciones”, por lo que expresó confianza en que la jornada electoral se desarrollará con normalidad.