Estos son los procesos que sacudirán la agenda judicial en 2026

Nicolás Petro, Zulma Guzmán, el empresario Ricardo Leyva y varios exministros del gobierno de Gustavo Petro serán algunos de los nombres propios que marcarán la agenda judicial de Colombia en 2026, un año en el que coinciden en los estrados procesos por delitos que van desde homicidios hasta corrupción y financiación irregular de campañas.
En paralelo al calendario electoral, el país entra así en una etapa decisiva para el desarrollo de investigaciones y juicios de alto impacto que mantienen bajo escrutinio el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Luz Adriana Camargo.
En las semanas previas al cierre de 2025, el ente acusador imprimió un ritmo inusualmente acelerado a varias investigaciones de alto perfil, un movimiento que coincidió con la revelación del escándalo de los archivos extraídos de los dispositivos electrónicos incautados a alias “Calarcá”.
Le puede interesar: ¿Coincidencia o reacción? La Fiscalía acelera procesos en pleno escándalo de ‘Calarcá’
Ese material, que había permanecido durante meses en poder de la Fiscalía, contenía información sobre presuntos vínculos, comunicaciones y acuerdos entre actores del Estado y estructuras criminales. La divulgación de esos archivos activó nuevas líneas de investigación y puso en primer plano el manejo que la Fiscalía dio a ese material probatorio durante el tiempo en que permaneció bajo su custodia.
Entre los casos que retoman su curso se encuentran los expedientes derivados del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que involucra presuntas irregularidades en la asignación y ejecución de recursos públicos; las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro; y el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario.
También vuelven a activarse otros procesos de alto impacto, como el caso de violencia intrafamiliar que compromete al empresario Ricardo Leyva; la investigación por el asesinato de varias menores de edad en Bogotá mediante la administración de talio, uno de los expedientes criminales más graves de los últimos años; y las actuaciones derivadas del análisis judicial de los archivos de alias “Calarcá”, en los que aparecen mencionados funcionarios, intermediarios y estructuras que ahora forman parte de líneas de investigación abiertas o en etapa de evaluación.