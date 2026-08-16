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Joshua Báez hizo historia en las Grandes Ligas: tres jonrones en su partido debut

Joshua Báez convirtió su debut con los Cardenales de San Luis en una noche histórica: tres jonrones en tres turnos, una hazaña inédita en las Grandes Ligas que corona una historia de esfuerzo y superación.

  • Joshua Báez hizo historia en el Wrigley Field al convertirse en el primer jugador en conectar tres jonrones en su partido debut en las Grandes Ligas. FOTO: @Cardinals
    Joshua Báez hizo historia en el Wrigley Field al convertirse en el primer jugador en conectar tres jonrones en su partido debut en las Grandes Ligas. FOTO: @Cardinals
Agencia AFP
hace 3 horas
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El jardinero dominicano Joshua Báez se convirtió el pasado sábado en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas de béisbol en conectar tres cuadrangulares en su partido debut, en el triunfo 8-4 de los Cardenales de San Luis sobre los Cachorros de Chicago.

“Es increíble, no lo puedo poner en palabras”, dijo Báez. “Traté de mantener la calma, de disfrutar el momento y de divertirme y nada más”.

Báez, de 23 años y quien fue seleccionado por San Luis en el draft del 2021, conectó jonrones en los primeros tres turnos de su carrera en la primera (en el primer lanzamiento), cuarta y sexta entrada.

“No sabía que iba a pegar tres jonrones en un partido, después del segundo pensé que lo podía hacer una vez más”.

El mítico Wrigley Field (Chicago) fue testigo de uno de los momentos cumbre de la temporada para los Cardenales.

Lea: El béisbol colombiano le dio alegría al inicio de nueva semana en Juegos Suramericanos de la Juventud, ¿cómo les fue?

Un aproximado de 35 personas entre invitados especiales y familiares disfrutaron de algo más que su debut en la gran carpa.

“Ellos significan el mundo para mí, solamente puedo decir que no estaría aquí sin ellos”, afirmó.

Bateando quinto en la alineación de San Luis, Báez también se convierte en el segundo jugador desde 1900 en conectar cuadrangulares en sus dos primeros turnos en las Grandes Ligas, junto a Bob Nieman, que lo hizo en septiembre de 1951.

“Es algo realmente increíble”, comentó el mánager dominicano de San Luis, Oliver Marmol. “Creo que ha demostrado el talento, tiene mucho poder y la realidad es que nos pone un nivel más arriba que los demás”.

Báez nació en Boston en junio del 2003 y luego se mudó a la República Dominicana. Tiempo después regresó a Estados Unidos para el sexto grado sin hablar una palabra de inglés y utilizando un traductor para comunicarse.

Siga leyendo: ¿Quiénes son las figuras colombianas que jugarán en las Grandes Ligas del Béisbol este temporada?

Posterior a la histórica hazaña, Báez compartió con sus familiares en la cancha de los Cachorros, entre ellos su madre, quien lo recibió con un abrazo entre aplausos de los presentes en una emotiva escena que consagra una historia de superación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos jonrones conectó Joshua Báez en su debut en las Grandes Ligas?
Joshua Báez conectó tres cuadrangulares en sus primeros tres turnos con los Cardenales de San Luis, todos durante el triunfo 8-4 sobre los Cachorros de Chicago.
¿En qué entradas conectó Joshua Báez sus tres jonrones?
Báez conectó sus cuadrangulares en la primera, cuarta y sexta entradas. El primero llegó en el primer lanzamiento que enfrentó en las Grandes Ligas.
¿En qué equipo juega Joshua Báez y cuándo fue seleccionado?
Joshua Báez juega para los Cardenales de San Luis, equipo que lo seleccionó en el draft de las Grandes Ligas de 2021.

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