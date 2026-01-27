Denuncian presunto cobro ilegal de comisiones en la Agencia Nacional de Tierras

Se conoció una nueva denuncia que involucra a una entidad del Estado, en este caso la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según la información, al interior de la entidad operaría un presunto esquema de cobro de comisiones ilegales, mediante el cual se habría exigido hasta el 10 % del valor de los predios a propietarios interesados en que la ANT adquiriera sus tierras.
De acuerdo con la denuncia, este supuesto modelo en el que estarían cobrando comisiones desde la agencia se pudo evidenciar en contratos de mandato autenticados, los cuales vinculan a una contratista de la ANT con el propietario de tres predios que finalmente fueron comprados por la entidad.
Dichos documentos, que reveló la senadora Paloma Valencia, establecerían el pago de una comisión del 10 % a cambio de la “gestión” para que la Agencia concretara la adquisición de los terrenos.
La contratista señalada habría suscrito un contrato de prestación de servicios con la Agencia Nacional de Tierras el 25 de junio de 2024, con una remuneración total de 74,9 millones de pesos y vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año. Su labor consistía en brindar apoyo jurídico a la Secretaría General de la ANT.