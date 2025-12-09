Preso se voló de la cárcel La Picota haciendo un ‘cambiazo’ durante una visita: así fue la fuga

En un hecho que pone en duda los controles de seguridad del centro penitenciario La Picota, en Bogotá, un interno logró fugarse con la modalidad conocida como ‘cambiazo’ con un visitante. El protagonista del escape es Pedro David Nieves Mosquera, quien cumple una condena de 28 años por el delito de secuestro extorsivo, el preso logró salir de prisión en la tarde del domingo 7 de diciembre, mientras era suplantado por un visitante. Lea también: Condenan a 7 años de cárcel al general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias y le niegan prisión domiciliaria

Esto ocurrió a las 4:20 p. m. en la estructura 3 del centro penitenciario. Fuentes del Inpec indicaron que el recluso logró salir al intercambiar su lugar con un visitante, quien quedó dentro de las instalaciones.

El visitante implicado en la suplantación fue identificado como Alexander Marulanda Ríos, quien sería un familiar del prófugo. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda por su presunta responsabilidad en el caso. Minutos después del escape, el personal de seguridad de La Picota detectó la irregularidad. Las unidades de Policía Judicial fueron alertadas sobre la desaparición del recluso tras constatar su ausencia en el pabellón, lo que activó rápidamente los protocolos de búsqueda y notificación a la Policía y la Fiscalía.

¿Quién es el preso fugado?

Pedro David Nieves Mosquera es un individuo con una larga trayectoria delictiva, condenado a 28 años por secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Nieves Mosquera ya había captado la atención de las autoridades en el 2023 cuando fue capturado nuevamente minutos después de recuperar su libertad, tras cumplir más de ocho años de condena por extorsión en la Cárcel Modelo de Bogotá.