Presentan queja contra Daniel Quintero ante el CNE por renunciar a consulta del Pacto y piden “reintegro de gastos”

La fundación ‘DILO Colombia’ presentó una queja formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la renuncia de Daniel Quintero a la consulta presidencial del Pacto Histórico este jueves 16 de octubre.
La solicitud pide abrir investigaciones administrativas, ordenar reintegros de gastos y definir eventuales inhabilidades, tras la ejecución de recursos públicos para la jornada del 26 de octubre, que superan los 123.000 millones de pesos.
La queja incluye a los partidos que promovieron la consulta ante el CNE —Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista Colombiano— por su eventual corresponsabilidad en los efectos derivados de este proceso. La fundación solicita que se determinen responsabilidades tanto individuales como colectivas.
La solicitud también pide que se remita copia del expediente a la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para que estas entidades, dentro de sus competencias, inicien las acciones correspondientes.