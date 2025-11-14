¿Por qué el Gobierno Petro avala bombardeos a disidencias, pero reniega de los que hace Estados Unidos a narcolanchas?

Los bombardeos a las narcolanchas en altamar por parte de la Fuerza Naval de Estados Unidos, y los ejecutados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) a los campamentos de las disidencias de las Farc en nuestro país, están en el centro de un debate nacional.
El presidente Gustavo Petro desató la controversia con sus trinos esta semana, pues en uno de los mensajes, como este, cuestionó las acciones del Departamento de Guerra de EE. UU.: “Lo que hacen lanzando misiles en el Caribe contra lancheros pobres, al servicio o no de operaciones de envío de cocaína que realizan capos que no están siendo tocados por las operaciones, no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”.
Y como este, en el que se jactó de realizar también bombardeos, incluso con cooperación estadounidense, en suelo colombiano: “Van 12 bombardeos ordenados por mí y exclusivamente por mí, guardando al máximo el respeto de derechos humanos. Se usa inteligencia norteamericana pero bajo la condición de DD. HH. que yo mismo adopto”.
Según el jefe de Estado, “la acción se da sobre ejércitos privados del narcotráfico, reincidentes en sus acciones mafiosas. Se han dado en Guaviare y Arauca. Desbarato ejércitos narcotraficantes que quieran entrar a Venezuela a desestabilizar aún más esa sociedad. Venezuela no necesita más armas, sino diálogo. En Colombia están notificados los ejércitos de las mafias y sus políticos”.
Lo ocurrido ha provocado confusiones en la opinión pública: ¿por qué el Presidente condena unos ataques, pero valida otros, si ambos son contra diferentes eslabones de la misma cadena del narcotráfico?
Fuentes de las Fuerzas Militares, que hablaron bajo la condición de reserva de identidad, comentaron que este año se han ejecutado ocho bombardeos, cinco contra el Clan del Golfo y tres contra las disidencias de las Farc comandadas por “Iván Mordisco”.
“Esas Operaciones Beta (bombardeos) están respaldadas por el Derecho Internacional Humanitario, porque se aplican contra Grupos Armados Organizados que legalmente están reconocidos como actores del conflicto interno, no se trata de bandas o de civiles contratados por delincuentes”, explicaron.