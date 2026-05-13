Caen por sorpresa: hombre a pie le robó el bolso a mujer en moto en oreja de Ferrocarril con la Regional, en Medellín

Una mujer, que iba de pasajera en su motocicleta, fue abordada por un hombre que apareció de “la nada”, en medio de la penumbra del intercambio de la avenida Ferrocarril con la avenida Regional, en el centro de Medellín. En cuestión de segundos, y de un brinco, le arrancó el bolso en el que llevaba todas sus pertenencias. Los hechos ocurrieron a comienzos de esta semana en este intercambio, cuando el conductor de una motocicleta, que iba para el sur del Valle de Aburrá, detuvo su marcha al finalizar este intercambio para esperar el paso de otros vehículos.

En ese instante, como si se tratara de un fantasma, el delincuente se acercó corriendo a la moto y lanzó sus manos sobre el bolso de la mujer, quien intentó evitarlo, pero apenas tuvo tiempo de reaccionar. Solo le quedó ver como este hombre se alejaba con sus pertenencias. Entérese: Cayó banda de ladrones que se convirtió en el terror de turistas y extranjeros en El Poblado El hecho quedó captado en un video grabado por un ciudadano y el cual posteriormente fue difundido a través de las redes sociales, lanzando la alerta de que esta práctica se presenta de manera cada vez más frecuente en distintos intercambios de la ciudad.

Las autoridades están investigando si se tratan de los habitantes de calle que se mantienen en esta zona de la ciudad o si habría alguna estructura delincuencial instalada en los intercambios enfocada en cometer esta clase de delitos. Le puede interesar: Eran meros ‘Lisos’: Cayó banda que se dedicaba a robar vehículos de alta gama en Medellín Estos hechos se presentan en medio de la reducción de todas las modalidades de hurto que se presentan en la ciudad, principalmente en las de hurto a personas. Con corte al 8 de mayo, este año se han presentado 6.846 denuncias de robos, con una disminución de 1.064 casos este año.