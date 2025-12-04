En el uribismo nadie quiere estar del puesto 20 para abajo en la lista al Senado

El próximo lunes 8 de diciembre finaliza el plazo de las inscripciones para las elecciones legislativas de 2026, que se llevarán a cabo el 8 de marzo próximo. En medio de esto, los partidos políticos en Colombia concretaron la definición de sus listas al Senado y empezaron a confirmar quiénes ocuparán los primeros puestos.
En medio de esos movimientos, el Centro Democrático está apuntalando la estrategia para golpear la mesa en los comicios. Así como en 2014 —la primera vez que ese partido se presentó a unas elecciones— en 2026 ese partido lanzará listas cerradas al Congreso.