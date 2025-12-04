En el uribismo nadie quiere estar del puesto 20 para abajo en la lista al Senado

El próximo lunes 8 de diciembre finaliza el plazo de las inscripciones para las elecciones legislativas de 2026, que se llevarán a cabo el 8 de marzo próximo. En medio de esto, los partidos políticos en Colombia concretaron la definición de sus listas al Senado y empezaron a confirmar quiénes ocuparán los primeros puestos. Le puede interesar: Video | “No me vaya a mandar a matar”: el agarrón entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en debate sobre infiltraciones de ‘Calarcá’. En medio de esos movimientos, el Centro Democrático está apuntalando la estrategia para golpear la mesa en los comicios. Así como en 2014 —la primera vez que ese partido se presentó a unas elecciones— en 2026 ese partido lanzará listas cerradas al Congreso.

Para esto, la decisión de ubicar al hoy representante a la Cámara Andrés Forero en el primer renglón al Senado responde a la necesidad de consolidar una lista cerrada que mezcle figuras nuevas y nombres tradicionales. Forero, quien llegó a la Cámara en 2022 con 83.000 votos y antes fue concejal de Bogotá, será la cara visible de esa apuesta. El congresista ha sido mediático durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro por sus debates de control político, denuncias, investigaciones y acciones judiciales exitosas referentes al sistema de salud y a los funcionarios de las instituciones del sector.

Detrás de Andrés Forero se ubicaron perfiles de distintas corrientes internas: Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta, Hernán Cadavid y Julia Correa. Más abajo aparecerán Christian Garcés y Juan Espinal, en un movimiento que despeja el camino para que las tres precandidatas presidenciales (Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín) no busquen curul en 2026. Los actuales senadores Carlos Meisel, Honorio Henríquez y Enrique Cabrales permanecen en la lista, mientras que Ciro Ramírez saldrá y dejará un reemplazo para mantener la representación boyacense. También suenan María Angélica Guerra y la abogada María Clara Posada como nuevas incorporaciones.