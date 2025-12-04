x

En el uribismo nadie quiere estar del puesto 20 para abajo en la lista al Senado

El Centro Democrático tendrá como cabeza de lista a esa corporación al hoy representante a la Cámara Andrés Forero, mientras que el expresidente Álvaro Uribe estará en el puesto 25.

  • El uribismo quiere alcanzar más de 20 curules en las elecciones legislativas de marzo de 2026. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
04 de diciembre de 2025
bookmark

El próximo lunes 8 de diciembre finaliza el plazo de las inscripciones para las elecciones legislativas de 2026, que se llevarán a cabo el 8 de marzo próximo. En medio de esto, los partidos políticos en Colombia concretaron la definición de sus listas al Senado y empezaron a confirmar quiénes ocuparán los primeros puestos.

En medio de esos movimientos, el Centro Democrático está apuntalando la estrategia para golpear la mesa en los comicios. Así como en 2014 —la primera vez que ese partido se presentó a unas elecciones— en 2026 ese partido lanzará listas cerradas al Congreso.

Para esto, la decisión de ubicar al hoy representante a la Cámara Andrés Forero en el primer renglón al Senado responde a la necesidad de consolidar una lista cerrada que mezcle figuras nuevas y nombres tradicionales. Forero, quien llegó a la Cámara en 2022 con 83.000 votos y antes fue concejal de Bogotá, será la cara visible de esa apuesta.

El congresista ha sido mediático durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro por sus debates de control político, denuncias, investigaciones y acciones judiciales exitosas referentes al sistema de salud y a los funcionarios de las instituciones del sector.

Detrás de Andrés Forero se ubicaron perfiles de distintas corrientes internas: Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta, Hernán Cadavid y Julia Correa. Más abajo aparecerán Christian Garcés y Juan Espinal, en un movimiento que despeja el camino para que las tres precandidatas presidenciales (Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín) no busquen curul en 2026.

Los actuales senadores Carlos Meisel, Honorio Henríquez y Enrique Cabrales permanecen en la lista, mientras que Ciro Ramírez saldrá y dejará un reemplazo para mantener la representación boyacense. También suenan María Angélica Guerra y la abogada María Clara Posada como nuevas incorporaciones.

Uno de los movimientos más comentados es que Álvaro Uribe ocupará el puesto 25, con el propósito de impulsar una votación que permita recuperar la curul que dejó en 2020 y, de paso, poner esa cantidad de senadores: una marca que no se da desde 2010, cuando el Partido de la U obtuvo 26 escaños.

Entre tanto, hay puja por el orden de los puestos del 15 al 30, pues la apuesta de esa colectividad es sacar más 20 curules y alcanzar las 25 (Uribe ocupará ese lugar). Por esta razón, entre más arriba más posibilidad hay de asegurar curul, pero del 21 para abajo las cuentas empiezan a apretarse. Pase lo que pase, el Centro Democrático apuesta por repetir lo hecho en 2018 y sacar la votación más alta.

