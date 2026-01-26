Paloma Valencia responde a la salida de Cabal y Lafaurie del Centro Democrático: “El partido no se va a dividir”

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, reaccionó al anuncio de María Fernanda Cabal y del dirigente gremial José Félix Lafaurie de apartarse del partido tras cuestionar el proceso interno que la eligió como aspirante única a la Casa de Nariño. En contexto: Estalla otra crisis en el uribismo: Cabal y Lafaurie plantean escisión del Centro Democrático En entrevista con Blu Radio, Valencia aseguró que el mecanismo de selección fue “absolutamente transparente” y sostuvo que su triunfo coincidió con las tendencias de las encuestas públicas y las mediciones internas de campaña. “El proceso del partido fue absolutamente transparente (...) el partido escogió a Paloma Valencia como su candidata”, afirmó.

Frente a la posibilidad de una escisión, planteada por Lafaurie en una carta dirigida a la dirección de la colectividad, la congresista descartó una fractura interna y aseguró que el tema no está en consideración. “Este es un partido monolítico, un partido que no se va a dividir ni se va a partir porque los procesos son difíciles”, señaló. Valencia también dijo que espera que Cabal reconsidere su decisión de alejarse y reiteró invitaciones para que se sume activamente a la campaña. “Ella sabe de mi aprecio (...) ojalá decida quedarse. Este es su partido, este es su lugar”, agregó. Entérese: Encuesta Guarumo y Ecoanalítica: Cepeda y De la Espriella encabezan intención de voto, y Valencia se consolida favorita de la Gran Consulta Incluso reveló que le propuso asumir una jefatura de debate dentro de la campaña presidencial, aunque, según indicó, aún no ha recibido respuesta.

Las declaraciones se conocen luego de que Lafaurie hiciera pública una carta en la que cuestionó la falta de “garantías” y “reglas claras” en la encuesta interna que definió la candidatura, argumentos con los que ambos dirigentes justifican su salida del uribismo en plena etapa preelectoral.

Mientras tanto, la dirección del Centro Democrático no ha anunciado cambios en el cronograma ni en la candidatura, y Valencia insistió en que la prioridad será mantener la unidad de la colectividad de cara a las elecciones.

