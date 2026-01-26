Paloma Valencia responde a la salida de Cabal y Lafaurie del Centro Democrático: “El partido no se va a dividir”

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, reaccionó al anuncio de María Fernanda Cabal y del dirigente gremial José Félix Lafaurie de apartarse del partido tras cuestionar el proceso interno que la eligió como aspirante única a la Casa de Nariño.
En entrevista con Blu Radio, Valencia aseguró que el mecanismo de selección fue “absolutamente transparente” y sostuvo que su triunfo coincidió con las tendencias de las encuestas públicas y las mediciones internas de campaña.
“El proceso del partido fue absolutamente transparente (...) el partido escogió a Paloma Valencia como su candidata”, afirmó.