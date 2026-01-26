¿Por qué Cancillería sacó a 52 personas con experiencia antes de la Ley de Garantías?

Están sacando gente de experiencia en la Cancillería de Colombia. Al interior de esa entidad y desde el sindicato hablan de la salida de un “número significativo” de trabajadores de consulados, misiones diplomáticas y sedes. Los casos de dos funcionarios que llevaban entre 18 y 30 años de carrera salieron en los últimos días. Jorge Luis Martínez Segura estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores desde enero de 2008. Era técnico administrativo del despacho de uno de los viceministerios. La semana pasada, según le contó una fuente a este diario, lo sacaron. “Llevaba más de 15 años a cargo de extradiciones con toda la experiencia conocimiento y lealtad. Qué lástima que sí estén sacando gente y haciéndole daño a la entidad”, comentó. Entérese: Así está “raspando la olla” el Gobierno: denuncian escandaloso aumento de contratos “corbata” en año electoral Entre tanto, el director de 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo, expuso la salida de Rafael Arizmendi, quien cuenta con 30 años de carrera diplomática y como jefe de protocolo. Ese tipo de perfiles de experiencia estarían saliendo de la Cancillería “a una velocidad increíble”. Vale recordar que, actualmente, ese ministerio cuenta con 620 cargos de libre nombramiento y remoción, 252 cargos de carrera administrativa y 866 cargos de carrera diplomática y consular.

“Doy mi brazo a torcer y me sumo a esa tristeza por los colegas salientes”, reconoció una persona al interior de esa institución sobre estas salidas.

La salida del talento humano de la Cancillería —en el caso de los cargos de libre nombramiento y remoción, por su naturaleza— es una situación que se presenta constantemente debido al comienzo de la Ley de Garantías. Esa ley es la que restringe la contratación pública previo a elecciones para que estas se den en igualdad y transparencia. Puede leer: “Lo principal en 2026 es proteger elecciones y la transición”: experto en seguridad habla sobre lo que le espera a Colombia tras elecciones Lo anterior empieza a aplicar desde el 31 de enero y, generalmente, se han realizado en un lapso de seis meses. Sin embargo, lo que estaría ocurriendo es que esos movimientos de personal están concentrándose en este primer mes del año. Como le dijo a EL COLOMBIANO la presidenta del sindicato de ese ministerio (que es la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular—Unidiplo), Ana María Moreno, “funcionarios de carrera, que llevan hasta 15 años vinculados, nos dicen que no habían visto una oleada tan alta en tan poco tiempo”. Así mismo, asegura que tienen mapeadas al menos 52 desvinculaciones. “No sabemos si es un plan de renovación o cambio, porque estamos a poco tiempo de elecciones y para los tiempos estamos muy cerca”, agregó en referencia a que el personal de los consulados tienen funciones vitales en los comicios en el exterior. Para esto, reciben capacitaciones de la Registraduría —que incluye simulacros—, por lo cual las personas nuevas que lleguen lo harán sin tener esa inducción y con el calendario en contra para aprender. Lea aquí: Despidos masivos en la Cancillería: los reemplazos no tienen experiencia diplomática, pero ganan más A esto, añadió que la entidad queda en “incertidumbre”, pues no saben “cuándo llegan los nuevos colaboradores, qué hoja de vida tienen ni cuándo se les harán las inducciones”. “Es muy sensible el tema de las elecciones”, aseguró. Ante esto, advirtió que un funcionario de carrera en el exterior le manifestó que esta situación los tiene con alta carga laboral y evaluando suspender servicios y volver al sistema de citas agendadas porque “lo dejaron solo”.

Los riesgos para las elecciones de 2026

El sindicato aseguró que parte de lo que está pasando es “una declaratoria de insubsistencia de un número significativo de auxiliares administrativos en consulados, misiones diplomáticas y sedes de la Cancillería en Bogotá”. Esta situación, dijo la Unión, “afecta de manera directa el servicio consular y el funcionamiento general” del ministerio. “Estas medidas impactan la atención a miles de colombianos en el exterior, así como a ciudadanos que realizan trámites ante la Cancillería dentro del país, debilitando la capacidad institucional en un momento especialmente sensible. La situación resulta aún más grave al producirse en la antesala de la celebración de las elecciones en el exterior, cuando todos los consulados cumplen funciones esenciales para la atención ciudadana, la gestión documental y la garantía del derecho al voto”, dijo Unidiplo en un comunicado de prensa.

En ese sentido, el sindicato cuestionó por qué esos movimientos no se hicieron después de las elecciones legislativas y presidenciales y advirtió que el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha informado un plan de contingencia ni ha explicado el criterio técnico que fundamentó estas decisiones. De igual manera, expresó que no hay información sobre si “todas las misiones cuenten con al menos un auxiliar administrativo ni tampoco ha garantizado que en las misiones a las que les han retirado personal administrativo les sean reemplazados”. EL COLOMBIANO consultó a la Cancillería de Colombia si iban a ofrecer algún pronunciamiento sobre los hechos mencionados en esta nota, pero no han dado respuesta.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos funcionarios han salido de la Cancillería? El sindicato Unidiplo tiene identificadas al menos 52 desvinculaciones recientes. ¿Por qué preocupa que esto ocurra antes de elecciones? Porque los consulados cumplen funciones esenciales para el voto en el exterior y el personal nuevo no tendría capacitación suficiente. ¿Es ilegal sacar funcionarios en este momento? No necesariamente, especialmente en cargos de libre nombramiento, pero el volumen y el momento generan cuestionamientos.