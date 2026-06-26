Rodrigo Lara: el heredero del apellido que combatió a Escobar y llega a hacer acuerdos en el Congreso

Si hay un cargo en el que la experiencia parlamentaria pesa tanto como la capacidad para construir acuerdos, ese es el Ministerio del Interior. Y es precisamente ese perfil el que llevó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a escoger a Rodrigo Lara Restrepo para liderar la relación entre el Gobierno y el Congreso.
En contexto: Rodrigo Lara Restrepo será el ministro de Interior del nuevo gobierno
La palabra “nunca” aparece nueve veces en el video con el que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció a Rodrigo Lara Restrepo como quien le ayudará a conquistar a los “indecisos” en el Legislativo. Pero lejos de ser de los “nunca”, Lara lleva 20 años en política y es, como llaman popularmente, un “delfín” que hereda la trascendencia de su padre, quien fue ministro de Justicia.
Su carrera combina formación académica, experiencia legislativa, derrotas electorales y una reconocida capacidad para negociar, pues hasta lideró un partido entre 2015 y 2017: Cambio Radical, hoy ya declarado de gobierno.