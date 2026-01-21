Petro recusa a magistrado Ibáñez por “intervenir” en debate de emergencia económica

La Presidencia de la República recusó este miércoles 21 de enero al magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, en medio de la discusión del decreto de emergencia económica que expidió en diciembre pasado el Gobierno Nacional. En ese sentido, pidió apartarlo de la discusión que lleva a cabo esa alta corte sobre esa decisión.
Le puede interesar: ¿Trabajar un 31 de diciembre? El inédito camino que se abre paso en el Senado por decreto de emergencia económica.
En el transcurso del día, el magistrado radicó una solicitud para dejar sin efectos ese decreto que presente el Gobierno del presidente Gustavo Petro después de que se hundiera su reforma tributaria (o ley de financiamiento) en el Congreso. En esta, planteó suspenderlo mientras la Corte lo estudia.