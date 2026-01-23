“Mi título me lo da la vida”: nuevo MinIgualdad a cuestionamientos por ser bachiller

Dos días después de su nombramiento, el nuevo ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, habló sobre su llegada a esa cartera y de su preparación académica para ejercer el cargo. El funcionario acredita en su formación académica que llegó hasta el bachillerato y en su experiencia profesional acreditó 14 años siendo coordinador de la Organización Nacional Indígena (Onic). En una entrevista con Blu Radio, el ministro aseguró que invitaba a los colombianos a conocerlo, pero que su “primer mérito es la honestidad y la identidad y el compromiso. Yo he tenido un compromiso con Colombia muy fuerte, no solo desde el movimiento indígena, (sino que) el compromiso mío de defensa mía ha sido muy fuerte en los territorios”. Le puede interesar: Gabinete al garete: sin títulos en Igualdad y sin inglés en Cancillería.

“Después vendrá lo académico, yo en la hoja de vida soy bachiller, pero he sido profesor, he acompañado este ejercicio”, dijo en referencia a que ha sido profesor de primaria tras formarse en la universidad indígena. En ese sentido, contó que fue profesor indígena y bilingüe en Toribío (Cauca), así como también recibió el premio nacional de paz. “Yo me he curtido de eso, a pesar de la violencia que me atacó tan joven cuando me desaparecen a mi papá, pero ahí vamos: mi mamá sacó los profesionales, mis otros hermanos tienen títulos”, aseguró.

“Mi título me lo da la vida, me lo da este trabajo que he hecho por las comunidades, no solo indígenas porque me ha tocado salvar a todos”, agregó sobre su formación académica.

Acosta habló de la confrontación con los soldados en 2012

En la entrevista radial le sobre los hechos ocurridos en junio de 2012, cuando él, junto a otros indígenas, sacaron a rastras a un grupo de soldados que se encontraba en Toribío. Sobre esto, dijo que quería encontrar al soldado que rompió en llanto después de ese episodio para darle un abrazo.

“También fue paradójico como cuando encontramos los niños en Mucutuy. Yo me recordé que abracé un soldado con toda la fuerza y nunca había abrazado a un soldado, o sea, cuando encontramos los niños, porque yo estuve allá junto con la Operación Esperanza como guarda indígena, y ese día nos abrazamos tan fuerte por ese logro, que después de 20 años pasa eso. Después recuerdo a ese sargento que yo creo que a mí me partió el alma por la situación del conflicto”, relató. Entérese: Así se hizo el primer documental sobre los cuatro niños perdidos en la selva hace un año Al respecto, dijo que cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc en el Gobierno de Juan Manuel Santos, “andaba buscando al sargento (Rodrigo García Amaya) para ir, hacer un ejercicio como de armonización, le llamamos nosotros, le llaman reconciliación, pero armonización es necesario, para pedirle perdón y abrazarnos y mandar un mensaje como bonito”.

De igual manera, contó que un día antes de que sacaran a los soldados en Toribío, compartieron un espacio juntos tomando aguapanela, pero que luego “se dio esa confrontación, que a mí no me gustó que se diera. No me gusta la confrontación, me gusta más bien el diálogo y el poder conversar”. “Después yo con las fuerzas militares yo traté de buscar (al sargento), de mirar a ver cómo hacíamos un ejercicio de reconciliación porque me parecía que me ha afectado a mí también y al soldado y mandar un mensaje. Por eso yo traté de buscar, íbamos a hacer con los soldados como una especie de mingas para rearmonizar y retomar”, añadió el ministro.

Así mismo, expresó que ahora que está de ministro “yo sí quiero darle un abrazo a ese sargento y a la mamá” para pedirle “en un gesto muy humilde que lo reconozco como persona, como defensor de la vida, porque ambos lo somos, y le daría un abrazo muy fuerte y más que a él, a la mamá”. Posteriormente, habló de un episodio en el que compartieron con un grupo de soldados durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Según dijo, había estigmatización hacia ellos, pero que cuando estuvieron juntos hubo buena relación.

“Nosotros los indígenas no odiamos al Ejército, nosotros agradecemos mucho porque hemos trabajado también en conjunto en muchos escenarios con el Ejército y con la Policía. Me daba risa que en el escenario de confrontación donde había paros, pero luego jugamos un partido de fútbol en el (Estadio) Pascual Guerrero (de Cali) con el Esmad”, recordó en la entrevista.

Los retos de ser ministro en siete meses

El ministro Alfredo Acosta dijo que todavía no ha recibido instrucciones del presidente Gustavo Petro sobre el trabajo que tendrá que hacer en esa cartera, pero que “hay un ejercicio de ejecución represado que tenemos para que eso llegue verdaderamente a las comunidades. (...) Me toca correr y ser muy ejecutivo”.

“En seis meses es relativamente poco lo que se puede hacer y con ley de garantías encima” y que su trabajo se enfocará en “los afros, los campesinos y un sector de mujeres que toca desarrollar, así como el sector de jóvenes, que me parece muy importante y un tema de acueductos para regiones. Eso toca moverlo, me toca correr”, añadió. Entérese: MinIgualdad y el escándalo de un “fondo paralelo”: el derroche de $140 mil millones en contratos justo para elecciones Sobre el final de la entrevista, recordó que enviudó hace 20 años y que tiene cinco hijos, de lo cuales “uno es abogado, mi nena es enfermera jefe, el otro está estudiando arquitectura, el otro ingeniería y el otro es estadístico”. A los minutos de terminar la entrevista, volvieron a contactar al ministro para que saludara al sargento García, quien estaba también vía telefónica. Acosta le pidió perdón al soldado (hoy retirado) y pactaron un encuentro para tomarse un café y el funcionario hasta le ofreció trabajo para que “lo cuide”.

