"Los últimos seremos los primeros": Cabal tendrá el 100 en lista al Senado del CD

Tras la polémica generada por la designación de la cabeza de lista del Centro Democrático al Senado que, por decisión del expresidente Álvaro Uribe finalmente encabezará Miguel Uribe Turbay, ahora la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal pidió que le dejen el último lugar en la lista de su partido.

"He pedido al partido, en aras de lo sucedido con la cabeza de lista, que me dé el último puesto, así como en la Biblia los últimos seremos los primeros, que me dé el número 100", fue el mensaje de la senadora en su cuenta de Twitter.