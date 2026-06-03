Incendio en hotel de la capital de India deja al menos 21 muertos y 26 heridos; investigan posible negligencia

Un incendio en un hotel económico del sur de Nueva Delhi, la capital de India, dejó al menos 21 personas muertas y 26 heridas, varias de ellas en estado crítico. Las autoridades investigan el caso como una posible negligencia criminal, mientras continúan las labores de rescate en medio de denuncias por fallas en la seguridad del edificio.
La emergencia ocurrió en la mañana de este miércoles 34 de junio, en el hotel Flourish Stay, un alojamiento de bajo costo ubicado en el sur de Nueva Delhi, la capital de la India y una de las megaciudades más pobladas del mundo, con más de 30 millones de habitantes.
Entérese: Irán y EE. UU. se lanzan ataques cruzados que dejan un muerto en Kuwait
El fuego se inició hacia las 08:45 de la mañana, hora local, y se propagó rápidamente dentro de la estructura, sorprendiendo a los huéspedes que se encontraban en el edificio. En cuestión de minutos, el hotel quedó envuelto en una situación de emergencia que obligó a desplegar a los cuerpos de bomberos y a los servicios de rescate de la ciudad.