Incendio en hotel de la capital de India deja al menos 21 muertos y 26 heridos; investigan posible negligencia

Un incendio en un hotel económico del sur de Nueva Delhi, la capital de India, dejó al menos 21 personas muertas y 26 heridas, varias de ellas en estado crítico. Las autoridades investigan el caso como una posible negligencia criminal, mientras continúan las labores de rescate en medio de denuncias por fallas en la seguridad del edificio. La emergencia ocurrió en la mañana de este miércoles 34 de junio, en el hotel Flourish Stay, un alojamiento de bajo costo ubicado en el sur de Nueva Delhi, la capital de la India y una de las megaciudades más pobladas del mundo, con más de 30 millones de habitantes. Entérese: Irán y EE. UU. se lanzan ataques cruzados que dejan un muerto en Kuwait El fuego se inició hacia las 08:45 de la mañana, hora local, y se propagó rápidamente dentro de la estructura, sorprendiendo a los huéspedes que se encontraban en el edificio. En cuestión de minutos, el hotel quedó envuelto en una situación de emergencia que obligó a desplegar a los cuerpos de bomberos y a los servicios de rescate de la ciudad.

Aunque las llamas fueron posteriormente controladas, las autoridades mantuvieron las operaciones de búsqueda dentro del edificio. “Las operaciones de rescate y búsqueda siguen en curso, y todos los servicios involucrados permanecen desplegados en el lugar para prestar asistencia a las víctimas”, indicó el boletín policial, que confirmó que el fuego ya había sido controlado. Con el avance de las labores, el balance de víctimas se fue actualizando. El jefe del servicio de bomberos de Delhi, A.K. Malik, informó a EFE que “En el incendio ha habido un total de 47 víctimas, entre las que se encuentran 21 fallecidos y 26 heridos, varios de gravedad. Muchos de los alojados eran extranjeros y personas cuyos conocidos estaban siendo atendidos en el Hospital MAX, situado justo enfrente”. Lea también: ¿Imitan a los Estados Unidos? UE aprobó su ley migratoria más dura en décadas: habrá centros de deportación fuera de Europa Los heridos fueron trasladados principalmente al hospital Max de Saket, donde varios pacientes permanecen en cuidados intensivos. De acuerdo con los reportes médicos, al menos 15 personas están ingresadas en la UCI, ocho de ellas en estado crítico y bajo ventilación mecánica.

Entre las víctimas hay ciudadanos extranjeros, en su mayoría originarios de Asia Central y África. Muchos de ellos habían viajado a India para recibir atención médica en hospitales cercanos al lugar del incendio, lo que ha ampliado el impacto internacional de la tragedia. Las primeras investigaciones apuntan a que un fallo en el sistema eléctrico pudo bloquear las puertas automáticas del hotel, lo que habría impedido la evacuación de los huéspedes. A esto se suma una posible irregularidad en la operación del establecimiento, el edificio contaba con permiso para seis habitaciones, pero habría sido modificado ilegalmente para albergar cerca de 25 estancias distribuidas en varias plantas. Conozca: El calor no va a parar: la temperatura del planeta seguiría rompiendo récords hasta 2030 Testigos citados por EFE describieron escenas de confusión y señalaron que los bomberos tardaron más de una hora en llegar tras el inicio del incendio, un retraso que ahora también hace parte de las investigaciones.

La Policía de Delhi abrió una denuncia penal contra el propietario del hotel por homicidio culposo, mientras las autoridades intentan establecer responsabilidades en una de las tragedias más graves registradas recientemente en la capital india.

El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias a través de la red social X. “Mi más sentido pésame a quienes han perdido a un ser querido”, dijo.