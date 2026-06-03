“Se están terminando de robar la salud”: Federico Gutiérrez cuestionó nombramiento de exgerente del Hospital General de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó duramente el nombramiento del exgerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba, como interventor de la EPS Asmet Salud.
La decisión se formalizó el pasado 1 de junio, cuando el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ahora superintendente nacional de Salud, lo nombró en propiedad para manejar esa promotora intervenida por el Gobierno Nacional desde 2023.
En contexto: Quintero resucitó a cuestionado exdirector del Hospital General de Medellín como interventor de Asmet Salud
“Estos corruptos van a terminar de llevarse todo o lo poco que queda del sistema de salud”, expresó el alcalde Gutiérrez, aludiendo a la gestión que viene desarrollando Quintero en la Superintendencia de Salud.