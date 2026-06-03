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Nuevo Liberalismo deja en libertad a sus militantes para votar en segunda vuelta

La colectividad que hizo parte de la Gran Consulta y avaló a Paloma Valencia en la primera vuelta aclaró su posición de cara a la instancia definitiva para la elección del presidente.

  • Juan Manuel Galán, cara visible del Nuevo Liberalismo, integró la Gran Consulta en marzo. Ahora, su partido deja en libertad a sus militantes para votar en segunda vuelta. Fotos: Colprensa y Nuevo Liberalismo
    Juan Manuel Galán, cara visible del Nuevo Liberalismo, integró la Gran Consulta en marzo. Ahora, su partido deja en libertad a sus militantes para votar en segunda vuelta. Fotos: Colprensa y Nuevo Liberalismo
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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En medio de los apoyos que buscan captar las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para triunfar en la segunda vuelta presidencial, el partido Nuevo Liberalismo ha tomado una decisión y le ha dado libertad a sus militantes.

Así lo informó la colectividad a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. “El Nuevo Liberalismo reconoce y respeta la libertad de conciencia de sus dirigentes, militantes, simpatizantes y ciudadanos elegidos por el partido, quienes podrán ejercer plenamente su derecho a participar y respaldar las opciones democráticas que consideren más convenientes”, resaltó.

Lea también: Abelardo fue competitivo a Cepeda en la Costa y Bogotá ¿de dónde saldrán los votos de la segunda vuelta?

Al anuncio sobre sus militantes, el partido agregó que ante ningún apoyo oficial a las candidaturas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, ninguna de las dos campañas podrá usar el logo, la imagen o el nombre de la colectividad en piezas publicitarias o manifestaciones públicas.

El partido aclaró que continuará trabajando con independencia “por la defensa de la democracia, la plena vigencia de la Constitución de 1991, la lucha contra el crimen y la protección de las libertades y los derechos de todos los colombianos”.

Así va la puja de Cepeda y De la Espriella por los votos del centro

Desde las dos campañas que se enfrentarán el 21 de junio en la carrera definitiva por llegar a la Casa de Nariño se han hecho algunos movimientos para buscar el voto “tibio” de algunos sectores.

Por el lado del candidato oficialista Iván Cepeda, una de las que se ha movido en esa búsqueda del centro ha sido la representante por Bogotá del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien coordina la campaña del aspirante en la capital.

La congresista le lanzó una invitación a un café a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo. También declaró ante medios que Cepeda ya estaba en contacto con Sergio Fajardo y Claudia López.

Le recomendamos leer: Abelardo le ganaría a Cepeda, según encuesta y expertos en estadística

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Por el lado de De la Espriella, la senadora Valencia que el mismo 31 de mayo anunció su apoyo al abogado, ha invitado a un café a las tres caras del centro: Fajado, López y quien fue su fórmula, Oviedo.

¿Qué dijo Sergio Fajardo sobre la segunda vuelta?

Hasta ahora, quien ha dado indicios de su respuesta ha sido el exalcalde y exgobernador Fajardo. “Los votos no son de los dirigentes. Son de cada ciudadano y ciudadana. Y estos son libres. Pero los que fueron, son y serán nuestros principios y propuestas están ahí para aportar gobernabilidad y centralidad al nuevo gobierno”, escribió en su cuenta de X.

Aunque quedaron relegados en la carrera presidencial, los votos del centro representados en Fajardo y López pueden dar el giro para el 21 de junio, teniendo en cuenta que De la Espriella ganó por una diferencia menor a 700.000 votos y los dos exalcaldes sumaron algo más de 1.200.000 sufragios.

Siga leyendo: Sin guiños al centro, Cepeda y Abelardo se atacaron en sus discursos, ¿cambiarán la estrategia?

Preguntas y respuestas

¿A quién apoyará el Nuevo Liberalismo en la segunda vuelta?
La colectividad anunció que no respaldará oficialmente a ninguno de los dos candidatos y dejó en libertad a sus militantes para decidir su voto.
¿El Nuevo Liberalismo apoyará a Iván Cepeda?
No. El partido aclaró que no otorgará aval ni respaldo institucional a ninguna candidatura para la segunda vuelta.
¿El Nuevo Liberalismo apoyará a Abelardo De la Espriella?
Tampoco. La decisión oficial es mantener independencia frente a las dos campañas presidenciales.
¿Qué dijo Sergio Fajardo sobre los apoyos?
El exalcalde señaló que los votos pertenecen a los ciudadanos y no a los dirigentes políticos, evitando dar una instrucción electoral a sus seguidores.
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