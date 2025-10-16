“Estarían cometiendo un error”: Bolívar a Cepeda y Corcho por la consulta del Pacto

La consulta del Pacto Histórico se ha convertido en un verdadero lío para la izquierda y el petrismo, que anhelan seguir en el poder en 2026 con un sucesor del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, decisiones judiciales y retiros de candidaturas han puesto a ese proceso electoral en una encrucijada para ese propósito.
En entrevista con Revista Semana, el exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, habló sobre estas circunstancias que tiene en vilo a esa colectividad. Así mismo, habló sobre el retiro del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de ese proceso y le envió un mensaje a sus copartidarios Carolina Corcho e Iván Cepeda.
En ese sentido, Bolívar dijo que “el Consejo Nacional Electoral (CNE) esté enredando las cosas para que el candidato que gane la consulta no vaya a marzo”. Esto debido a que al quitarse el carácter partidista la consulta se volvería interpartidista y no puede haber dos consultas de ese tipo.