Video: Iglesia Católica investiga a cura que fue encontrado con la prometida de un feligrés en casa parroquial

La Iglesia Católica ha abierto una investigación contra un sacerdote que fue sorprendido en la casa parroquial junto a la prometida de un feligrés. La mujer fue hallada escondida en el baño del presbítero.

El incidente ocurrió en Nova Maringá, Mato Grosso, ubicado a 392 kilómetros de Cuiabá, Brasil. El sacerdote Luciano Braga Simplício, quien se mostraba nervioso y se negaba a abrir las puertas, fue encarado por un grupo de hombres en la casa parroquial.

Uno de los hombres, el prometido visiblemente alterado, forzó los ingresos del dormitorio y del baño. Al lograr entrar, el joven encontró a la mujer, identificada como Isabela, de 21 años, llorando y escondida debajo de un lavamanos en el baño. En el video se ve al presbítero sin camisa y a la joven con un baby doll.