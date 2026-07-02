Fabio Arjona será el próximo ministro de Ambiente de De la Espriella, ¿quién es?

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el nombramiento de Fabio Arjona Hincapié, biólogo marino, como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, convirtiéndose en el tercer integrante confirmado de su gabinete.
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Arjona ha sido director de Conservación Internacional Colombia, exviceministro de Ambiente, investigador y consultor del Banco Mundial, con una trayectoria de más de dos décadas en conservación de la biodiversidad.
Como ha hecho con otros nombramientos, De la Espriella volvió a usar la IA para anunciar esta designación. Sobre Arjona dijo que es “el que nunca ha abandonado su compromiso con la naturaleza y con Colombia”.