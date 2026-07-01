¿Quiénes fueron los congresistas más juiciosos durante el cuatrenio 2022-2026? Este es el ranking

En un Congreso que radicó cientos de proyectos, pero aprobó cada vez menos leyes, la diferencia la marcaron los congresistas que lograron llevar las iniciativas hasta el final del trámite legislativo. En ese escenario, la tasa de aprobación de los proyectos de origen legislativo pasó del 18,2 % en 2022-2023 al 1,4 % en 2025-2026.
Así lo concluye un informe elaborado por la firma de análisis Orza, que rastreó el desempeño del Congreso entre 2022 y 2026 y construyó, a partir de 8.126 gacetas del Congreso, un ranking de los parlamentarios con mayor éxito tanto como autores de leyes como en su papel de ponentes, una función clave para conducir las iniciativas a través de las distintas etapas del proceso legislativo.
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Y es que radicar proyectos no garantiza que se conviertan en ley. En un Congreso con baja productividad, el verdadero reto está en lograr que las iniciativas sobrevivan a todo el trámite legislativo: superar las comisiones, las plenarias, la conciliación y, finalmente, obtener la sanción presidencial.