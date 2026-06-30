Cecilia López critica cifras “infladas” de Petro, pero defiende la reforma agraria

Desde este fin de semana se desató un fuerte choque entre la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y la exministra Cecilia López, ambas del Gobierno Petro. El centro de la controversia fueron las cifras de la reforma agraria, del corazón del Ejecutivo. La discusión surgió porque López sugirió que la cifra de entrega de tierras del Gobierno está “inflada” y que se están mezclando distintos conceptos para mostrar mayores avances. EL COLOMBIANO habló con la exministra sobre este nuevo episodio de tensión. Lea también: ¿Reforma agraria a medias? Balance en matices de una de las banderas de Petro

¿Qué tipo de ministro necesita ahora esta cartera?

Hay una diferencia en la forma como ellos están presentando las cifras. Yo creo que es un momento crítico para denunciar qué peligros hay. Mi punto central es que yo no me refiero sino a una parte de la reforma agraria y ella mezcla todo, porque en la reforma agraria está el manejo de baldíos, donde no hay problema de titular tierras porque los baldíos siempre son de la nación y, si se los otorgan, le dan una licencia de uso a la gente. Tampoco estoy hablando de cuántas tierras están titulando; yo estoy hablando de la tierra que se compra y le entregan y se vuelve propiedad privada de unos campesinos. Ahí la primera pregunta que le hice (a Carvajalino) fue por qué no usan los registros oficiales en vez de crear un propio sistema. Ella dio unas explicaciones muy confusas.

En segundo lugar, la pregunta de fondo es la siguiente: hay un ambiente muy complicado en el campo. Según ella misma está denunciando, hay fuerzas de gente que dice que son paramilitares de derecha que están amenazando a los campesinos que han recibido tierra del gobierno. Entonces, mi problema es que cuando yo miro las cifras de ella, ella ha comprado 400.000 hectáreas, ha entregado más de 300.000 hectáreas, pero de esas que ha entregado, solo tienen un título de propiedad registrado en una notaría 88.000 hectáreas.

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Yo no entiendo. Ella sabe mucho de leyes, pero la que conoce los procedimientos y las cifras soy yo. Yo fui la que metí todos los artículos del plan que le han permitido a ella entregar tierras y sacar tierras de la agencia. Yo he sido dos veces ministra y una vez viceministra de Agricultura; yo conozco los procedimientos. Y por el otro lado, esa insinuación que ella deja, de que mi silencio frente a estos ataques que se supone que son de la derecha quiere decir que yo estoy apoyando al paramilitarismo... ahí sí le pido respeto. Si algo tengo en mi larga vida y mi larga trayectoria en el gobierno, es que la gente me conoce y sabe que yo soy una demócrata. Ni ella ni nadie me puede insinuar que yo soy paramilitar. Eso es un irrespeto, y ella no se ha atrevido a repetir eso porque yo fui muy firme y no me lo voy a dejar decir. Los ataques que he recibido de la izquierda. Ella me está exponiendo. Y si a mí me pasa algo, es culpa de ella. Y por eso le dije: ‘A mí me respeta’.

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Ellos han titulado un millón y pico de hectáreas. Eso está muy bien para la gente que necesitaba titulación. Yo me refiero simplemente a la tierra que ellos están comprando para entregársela a los campesinos. Y ahí el problema fundamental es que ella no está reconociendo que solo una mínima parte de las 300 mil hectáreas entregadas tiene título, porque no han comprado millones, compraron 400 mil hectáreas y de esas han entregado 305.000. Pero de esas que han entregado, solamente 88.000 tienen cómo defenderse porque tienen una escritura. Entonces, ¿por qué? Ella (Carvajalino) dice que las otras, provisionales, también están protegidas. Inclusive si aceptáramos que hay 55.000 que tienen un papel de la ANT, hay 195.000 que no tienen nada. Eso sumado a que hay 84.000 hectáreas entregadas que no han pagado. Ella no me ha explicado cómo entregan tierras sin haberle pagado a los que le vendieron la tierra. Es decir, hay más o menos 22.000 familias —suponiendo que a cada familia le dan 10 hectáreas— que en este momento no se pueden defender si les van a quitar el predio, que es lo que ha empezado ya a denunciar el mismo gobierno.

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Es un libro que trata de ser muy objetivo, porque yo creo que este país se equivocó viendo solo lo negativo del presidente Petro. Y él mismo tampoco ha reconocido lo positivo. Él sí hizo unos cambios en la agenda. Él logró que la desigualdad tuviera apoyo político. Eso es lo que le ha dado la mayoría de los votos que tiene, los que no han sido forzados. Es un presidente que por esos cambios ha generado una dinámica negativa, pero yo insisto, él sí produjo un cambio en la agenda. La desigualdad y el cambio climático están ahí, y este gobierno nuevo tiene que responderles a los sectores que hoy tienen voz y voto. Segundo, él amplió la democracia. Antes la izquierda era el 10%, hoy es el 40% mínimo. Eso es una apertura democrática. Yo no sé por qué él no reconoce eso, y lo que ha hecho es generar una dinámica que esconde esas cosas positivas que muchos sectores no le reconocen.

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Para mí, la razón de fondo fue el triunfalismo. Ellos se sintieron victoriosos, se encerraron, estaban convencidos de que tenían a todo el país con ellos. Y el triunfalismo impidió que nombrara una vicepresidenta que abriera el espacio. Él se cerró. Cepeda no es el candidato más atractivo frente a semejante figura mediática que es Abelardo de la Espriella. Entonces, ese triunfalismo los llevó a errores profundos que los iban a hacer perder, a pesar de que entre la primera y la segunda vuelta aparecieron 3 millones de votos. Cuántos de esos obedecen a esa estrategia violenta del gobierno de contratar gente, de mover buses, de hacer toda una estrategia que casi gana. Pero venían de un error. Para mí, el triunfalismo fue la causa por la cual ellos perdieron.

¿Qué tipo de ministro necesita ahora esta cartera?

El gobierno no se puede equivocar en eso. La reforma agraria tiene que continuar, pero bien hecha. Fíjese que el presidente ha hablado de que han distribuido millones de hectáreas. Han titulado 1.400.000, pero eso no es lo mismo que entregar 2 millones de hectáreas. Eso es darle título a una tierra. Hay una población esperando, y esa población tiene votos hoy. Las votaciones en los sectores rurales apoyan esto. Este gobierno nuevo no se puede equivocar en echar para atrás la reforma agraria, pero tiene que hacerla bien. No puede entregar tierras que no ha pagado, no puede entregar tierras que duren años sin títulos de propiedad porque les pueden quitar la tierra. Una contrarreforma agraria, porque a la gente que recibió tierra se la quitan, es una bomba que el gobierno nuevo no podría manejar.

¿Qué tipo de ministro necesita ahora esta cartera?

El ministerio tiene que tener una persona que conozca muy bien el sector rural, pero que maneje también la economía, porque ahí hay variables económicas, y eso no es solo distribuir. Entre otras cosas, el gobierno no ha hecho las otras etapas de la reforma agraria, que son proyectos productivos, asociar a los campesinos, hacer alianzas para que haya carreteras, para que haya sistemas de comercialización. No puede ser un tecnócrata puro, tiene que ser alguien que conozca el sector, pero algo muy importante: que sea absolutamente transparente, que no haya posibilidad de que lo ataquen de corrupción, porque en el sector agropecuario eso sería mortal.

Carvajalino pidió disculpas