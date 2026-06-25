Cambio Radical también será partido de gobierno en el Congreso: ¿tiene mayorías?

A Abelardo de la Espriella le llegaron “los de siempre” que rechazó en campaña. Con Cambio Radical ya serían cuatro partidos los que respaldarán las propuestas de su gobierno en el Congreso. En contexto: Así busca el Centro Democrático coalición para respaldar al gobierno de De la Espriella en el Congreso: ¿está fácil? Este jueves la colectividad política anunció oficialmente que se declarará partido de Gobierno y que acompañará al nuevo mandatario en el propósito de “recuperar el rumbo del país”, fortalecer las instituciones y avanzar en una agenda centrada en seguridad, crecimiento económico y bienestar social.

En un comunicado, la bancada de Senado y Cámara aseguró que respaldará las reformas e iniciativas que presente el gobierno electo desde el próximo 20 de julio. Ya lo había dicho Enrique Vargas Lleras, codirector del partido, en un evento antes de las elecciones: “El programa de campaña del doctor Abelardo, recoge integralmente las principales banderas de Germán Vargas, especialmente en lo que tiene que ver con orden público, salud, desarrollo territorial, vivienda y toda su política social. Acá hay un compromiso ideológico”.

Centro Democrático y los otros que se han sumado

El anuncio se suma al movimiento que ya había hecho el Centro Democrático esta semana. El partido también manifestó su intención de convertirse en uno de los principales soportes del nuevo Gobierno y anunció que buscará conformar una coalición con otras bancadas para construir una agenda legislativa conjunta. Y lo mismo hizo Creemos. “Desde la Cámara de Representantes, con Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, nuestros dos representantes elegidos por el equipo Creemos, haremos parte de la bancada de Gobierno, comprometida con el apoyo decidido a las reformas e iniciativas que el señor Presidente ponga a consideración del Congreso de la República”, manifestó el movimiento.