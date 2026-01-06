Dos policías muertos y dos más heridos en Cartagena del Chairá, Caquetá: ataque se atribuye a disidencias de las Farc

Dos policías murieron y otros dos resultaron heridos tras un ataque armado ocurrido la noche del este lunes 5 de enero en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá. Los hechos se registraron hacia las 7:50 pm, cuando uniformados de la Estación de Policía realizaron labores de patrullaje y control en el sector.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, tres hombres armados con armas cortas y largas atacaron a los policías y luego emprendieron la huida del lugar.

En el hecho fallecieron el subintendente Luis Alfonso Flórez Flórez y el patrullero Rusbel Lesmes Moreno, mientras que resultaron lesionados el intendente Jhorjan Márquez Souza y el subintendente Jhon Ferney Suárez Taborda.

Las autoridades indicaron que en la zona delinquen estructuras armadas ilegales identificadas como el Frente Rodrigo Cadete del EMBF y la estructura Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC).

Además, señalaron que previamente existían alertas de inteligencia sobre posibles acciones ofensivas por parte de estos grupos en el municipio.

Las autoridades anunciaron que se encuentran realizando las investigaciones respectivas para dar con el paradero de los responsables del ataque y que además están en mediode operaciones que se enfocan en reforzar las medidas de seguridad en la región.