Pilas, viajeros: estas son las vías con “máximo nivel de seguimiento” por la Semana Santa

Con la alerta de varios accidentes fatales reportados en esta Semana Santa, autoridades activaron “el máximo nivel de seguimiento al plan retorno de Semana Santa” y reforzó los controles en las vías ante el inicio de los días más críticos de movilidad en el país.

Así se conoció tras la reunión realizada desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, junto a la articulación con todas las entidades del sector y la Dirección de Tránsito y Transporte para intensificar las acciones de prevención y vigilancia.

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“El país entra en los días de mayor flujo de vehículos por el plan retorno. El llamado es claro: bajar la velocidad, respetar las normas, no conducir bajo efectos del alcohol y evitar la fatiga. Vamos a reforzar los controles, pero lo más importante es la conciencia de cada conductor. Todo es para proteger su vida y la de su familia”, afirmó la ministra.

Frente a este panorama, el sector transporte, en conjunto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, aumentará los operativos en los corredores con mayor flujo vehicular, especialmente en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, donde se concentra gran parte del tránsito durante este fin de semana.

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Las alertas aumentaron a causa de los últimos accidentes ocurridos principalmente en los municipios de Zipaquirá y Silvania, en Cundinamarca, que ha dejado 7 personas fallecidas.

Durante estos monitoreos, que se realizarán en tiempo real en las vías durante la Semana Santa, se espera el desplazamiento de alrededor de 15 millones de pasajeros en esta semana mayor.

El llamado también va para los conductores y las personas que viajan en vehículo propio, para que “antes de viajar, revisar el estado del vehículo. Durante el trayecto, evitar distracciones, no usar el celular mientras conducen, no conducir bajo los efectos del alcohol y hacer pausas porque la fatiga, el cansancio o el estrés aumentan el riesgo”.

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Igualmente, se envió un mensaje a quienes se movilizan en transporte público, recordando que es fundamental usar el cinturón de seguridad, verificar las condiciones del vehículo y reportar cualquier comportamiento riesgoso ante las autoridades.