Petro y Sarabia: entre escándalos y peleas, pero ahí siguen, ¿por qué?

Laura Sarabia acumula cinco escándalos en tres años y medio de Gobierno. Ni las “chuzadas”, ni la guerra interna con Armando Benedetti, ni la crisis de los pasaportes, ni la investigación por su patrimonio, ni el más reciente choque con Gustavo Petro por las hojas de vida de los interventores de las EPS —que ella zanjó tarareando “Ay vamos”, de J Balvin— han logrado sacarla definitivamente del poder.
En el petrismo, pocos nombres concentran tanta influencia: puede estallar un escándalo que en cualquier otro funcionario costaría el cargo, pero Sarabia cae, se reencaucha y termina reapareciendo como embajadora de Colombia en el Reino Unido, acreditada ante el rey Carlos III.