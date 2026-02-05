Fajardo se baja de la consulta con Claudia López, ¿acierta o se equivoca?

El centro también llegará dividido a la primera vuelta presidencial. Después de varias semanas de conversaciones, Sergio Fajardo dijo no a la invitación de Claudia López para hacer parte de una tercera consulta interpartidista el 8 de marzo. EL COLOMBIANO habló con fuentes de la campaña para conocer el detrás de cámaras de la decisión. La movida ocurre un día después de que el CNE dejara sin opciones para participar en el ‘Frente por la vida’ a Iván Cepeda, así que la única coalición que llega consolidada es la ‘Gran Consulta por Colombia’ de sectores de centroderecha y derecha. Esta tiene a nueve candidatos de renombre y trayectoria en el sector público. Mientras tanto, la ‘Consulta de las soluciones’, solo están la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y Leonardo Huerta, exdelegado de la Defensoría del Pueblo para la salud y la seguridad social.

El exfuncionario se presentó por firmas y cumplió con el requisito mínimo de 635.000 apoyos que exige la Registraduría para aprobar una candidatura por ese mecanismo. Incluso, López también invitó al exministro del interior Juan Fernando Cristo, pero este aterrizó en la consulta de izquierda. Tras la decisión del CNE, Cristo aseguró que se consideran tanto la opción de mantenerse en la consulta así como adherir directamente a Cepeda con su movimiento en Marcha.

¿Por qué Fajardo no quiso?

Este diario habló con fuentes cercanas a la campaña de Fajardo, que confirmaron que los resultados de una encuesta reciente que mostraban a Claudia López de cuarto lugar hicieron que ella, alguna gente a su alrededor y otra gente del centro, promoviera una consulta con Fajardo y el exalcalde de Cali Maurice Armitage, quien también irá solo a primera vuelta. Pero ya era una decisión tomada tanto por Fajardo como por su principal asesor, el estratega catalán Antoní Gutiérrez Rubí, quien asesoró la campaña de Petro en 2022. La decisión se comunicó este jueves porque hoy vence el plazo para decidir, así que se quiso generar expectativa, pero en la práctica se sabía que no se iría a la hoy ‘Consulta de las soluciones’. No por eso el candidato ha dejado de estar abierto al diálogo con los de la ‘Gran Consulta’ y con Claudia López y Maurice Armitage para hallar otros mecanismos.

Adicionalmente, se tuvo una reunión extraordinaria ayer a las siete de la mañana con los coordinadores regionales de la campaña para socializar y explicarle al equipo la decisión. La gran mayoría estuvo de acuerdo con no ir a una consulta. Una serie de trinos de Claudia López en X también generaron molestia en las bases fajardistas. Según las fuentes consultadas, los trinos daban a entender que Fajardo participaría en la consulta, y eso incomodó porque solo se estaban sentando a conversar y eso no tendría que interpretarse como que la probabilidad de hacer parte fuera alta.

¿Lección aprendida?

Durante una reunión en Armenia, Fajardo también defendió su decisión recordando que en 2018 no participó en ninguna consulta. Contó que el día después de esas las consultas que eligieron a Gustavo Petro e Iván Duque estaba a 15 puntos de Petro y llegó a primera vuelta con solo un punto de desventaja, lo que evitó su paso a segunda por 200 mil votos. También recordó que, en 2022, con la consulta de la Coalición Centro Esperanza, él fue el vencedor de ese mecanismo pero eso no garantizó una votación alta en primera vuelta: obtuvo el 4% con 800 mil votos.

Es decir, le fue mejor sin consulta que con ella. De todas maneras, Fajardo dice estar dispuesto a recibir candidatos o a explorar otros mecanismos que permitan seleccionar un candidato que esté entre la centroderecha y la centro izquierda moderadas.

¿Qué sigue?