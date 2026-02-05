Fajardo se baja de la consulta con Claudia López, ¿acierta o se equivoca?

El centro también llegará dividido a la primera vuelta presidencial. Después de varias semanas de conversaciones, Sergio Fajardo dijo no a la invitación de Claudia López para hacer parte de una tercera consulta interpartidista el 8 de marzo. EL COLOMBIANO habló con fuentes de la campaña para conocer el detrás de cámaras de la decisión.
La movida ocurre un día después de que el CNE dejara sin opciones para participar en el ‘Frente por la vida’ a Iván Cepeda, así que la única coalición que llega consolidada es la ‘Gran Consulta por Colombia’ de sectores de centroderecha y derecha. Esta tiene a nueve candidatos de renombre y trayectoria en el sector público.
Mientras tanto, la ‘Consulta de las soluciones’, solo están la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y Leonardo Huerta, exdelegado de la Defensoría del Pueblo para la salud y la seguridad social.