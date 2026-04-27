Petro y Angie Rodríguez no se reunieron en la Casa de Nariño, ¿miedo al cara a cara?

Es más, la semana pasada la Fiscalía citó a Rodríguez para que amplíe la denuncia que radicó contra Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Juliana Guerrero.

En horas de la tarde se conoció que la directora del Fondo de Adaptación entregó, a través de un intermediario, las pruebas que sustentan sus denuncias sobre una supuesta red de corrupción y extorsión dentro del Gobierno al jefe de Estado. El acuerdo para que se diera así se acordó de manera mutua entre el mandatario y Rodríguez.

Exactamente una semana ha pasado desde la entrevista que sacudió las entrañas políticas de la Casa de Nariño. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y exmano derecha del presidente Petro, lanzó fuertes declaraciones sobre presuntos actos de corrupción y una “guerra interna” entre figuras clave del Ejecutivo. Por ello, el presidente la citó para rendir declaraciones y aportar pruebas este lunes. La esperada reunión no se llevó a cabo.

Todo el país quedó convulsionado luego de que Angie Rodríguez asegurara, en una entrevista con Semana, que, según ella, funcionarios de este Gobierno tendrían un plan para “apartarla” de su cargo.

Dos de las personas que, según Rodríguez, han incidido en este “boicot” en su contra son Juliana Guerrero y Carlos Carrillo. Aseguró, entre muchas cosas, que este último se habría unido con más personas para “perjudicarla” y que además estaría en contacto con un “espía” que la estaría extorsionando.

“Lo más peligroso para mí, que expone mi vida y mi integridad, es que él se une a otras personas para perjudicarme”, aseguró Rodríguez.

Y es que las denuncias dejaron abiertos varios frentes. Sin embargo, los más importantes son los que afectan a Guerrero y a Carrillo.

Por ejemplo, sobre Juliana Guerrero, la casi viceministra de Juventudes que nunca llegó al cargo y que tiene 23 años, la señaló de ser la que “maneja el poder en muchas entidades (...) Ella es el verdadero poder”, señaló.

Rodríguez la catalogó como su “peor enemiga” y hasta dijo, sin mostrar pruebas, que “la señora Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN. Entonces, cualquier persona que la escuche siente miedo (...) Me decía que era amiga de ellos y que tenía buena relación”.

De todo esto, uno de los aspectos que generó mayor suspicacia fue la reacción de la exdirectora del Dapre en los micrófonos de Blu Radio, cuando le preguntaron por la relación de Guerrero con el jefe de Estado. La exfuncionaria se limitó a responder: “Dios mío. No quiero hablar de eso, no quiero. Por favor”.

Luego de esto, el presidente Gustavo Petro, en un trino publicado días después de las declaraciones de Rodríguez, y sin referirse a las otras denuncias de la exfuncionaria, sí habló sobre las sospechas de una supuesta relación sentimental entre Guerrero y él.

“En entrevistas a funcionarios públicos del Gobierno, periodistas han sugerido relaciones sentimentales mías con las personas que se mencionan. No hablo de mi vida sentimental por decisión propia”, escribió el jefe de Estado. Y agregó: “Por ello, he decidido contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”.