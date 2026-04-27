Petro y Angie Rodríguez no se reunieron en la Casa de Nariño, ¿miedo al cara a cara?

Exactamente una semana ha pasado desde la entrevista que sacudió las entrañas políticas de la Casa de Nariño. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y exmano derecha del presidente Petro, lanzó fuertes declaraciones sobre presuntos actos de corrupción y una “guerra interna” entre figuras clave del Ejecutivo. Por ello, el presidente la citó para rendir declaraciones y aportar pruebas este lunes. La esperada reunión no se llevó a cabo.
En horas de la tarde se conoció que la directora del Fondo de Adaptación entregó, a través de un intermediario, las pruebas que sustentan sus denuncias sobre una supuesta red de corrupción y extorsión dentro del Gobierno al jefe de Estado. El acuerdo para que se diera así se acordó de manera mutua entre el mandatario y Rodríguez.
Es más, la semana pasada la Fiscalía citó a Rodríguez para que amplíe la denuncia que radicó contra Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Juliana Guerrero.