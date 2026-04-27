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Luis Enrique vs Vincent Kompany: duelo de estrategas de primer nivel en la semifinal de la Champions

Luis Enrique y el PSG enfrentan al Bayern Múnich de Vincent Kompany en una llave crucial. ¿Cómo les ha ido en anteriores duelos?

  • Dos partidos le ha ganado Kompany a Luis Enrique, mientras que el español solo ha vencido al belga en una ocasión. FOTOS: GETTY
    Dos partidos le ha ganado Kompany a Luis Enrique, mientras que el español solo ha vencido al belga en una ocasión. FOTOS: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 8 horas
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Uno de los duelos más interesantes en la semifinal de la UEFA Champions League tendrá lugar en los banquillos. Los directores técnicos del Paris Saint Germain (PSG) y Bayern Múnich han demostrado tener la capacidad necesaria para liderar equipos de fútbol del más alto nivel.

Este martes 28 de abril (2:00 p.m.) estos dos equipos jugarán el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, competencia en la que el PSG es el actual campeón. El equipo parisino se caracteriza por la solidaridad de sus jugadores para cumplir una buena función en ataque y defensa.

Los Bávaros, por su parte, han desarrollado un estilo de juego anárquico cuando tienen la posesión del balón, lo que genera un “desorden efectivo”. Kompany les brinda libertad a sus dirigidos para moverse por todo el frente de ataque, además, les da un rol fundamental a los laterales en el juego ofensivo, quienes participan en las bandas y el juego interior.

Todo indica que será un duelo parejo, principalmente por el proceso que llevan ambos directores técnicos. Luis Enrique ya dirige su tercera temporada en la ciudad de la Torre Eiffel. Kompany, a su vez, llega al segundo año al mando del Gigante de Baviera. Este fenómeno de procesos largos es incluso más notorio en la otra semifinal, pues Mikel Arteta ajusta 6 años dirigiendo al Arsenal, y Diego Simeone 13 años al frente del Atlético de Madrid.

Rendimiento de los estrategas

En 3 temporadas, Luis Enrique dirigió 171 partidos al Paris Saint Germain: ganó 117, empató 32 y perdió 22, logrando el 68,42 % de los puntos. El técnico español ganó una Champions, una Copa Intercontinental, 2 Ligas de Franica, 2 Copas de Francia y una Supercopa de Europa.

“Creo que somos los dos mejores equipos de Europa. En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima, solo han perdido dos partidos, pero en términos de equipo estamos por arriba”, mencionó el técnico español en rueda de prensa.

En los dos años de Vincent Kompany en el banquillo del Bayern Múnich orientó al plantel en 101 compromisos: ganó 83, empató 7 y perdió 11, lo que da un porcentaje del 88,45 % de efectividad. El belga tiene un su haber 2 Bundesliga y una Supercopa de Alemania. Kompany no podrá estar dirigiendo desde la raya en Francia por suspensión debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

La fase previa la superaron sin complicaciones. Bayern eliminó 6-4 en el global a Real Madrid, mientras que PSG ganó 4-0 la serie ante Liverpool. Estos entrenadores se han enfrentado en tres ocasiones, dos de ellas en Liga de Campeones y la restante en el Mundial de Clubes de la FIFA con un balance de dos triunfos para los Bávaros y uno para los Parísinos.

Lo más reciente fue el 4 de noviembre en el partido por la fase de liga de Champions cuando Luis Díaz marcó dos goles y le dio el triunfo 2-1 a Bayern en el Parque de los Príncipes, mismo escenario donde se jugará el partido de este martes 28 de abril a las 2:00 p.m., con transmisión de ESPN y Disney+.

Lea también: PSG-Bayern, choque de grandes por un puesto en la final de Champions; hora y dónde ver el juego

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