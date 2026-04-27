“El modelo Bukele solo tiene una regla: darle todo el poder a un solo hombre”: Óscar Martínez

Al otro lado de la línea telefónica, en el aeropuerto ElDorado, de Bogotá, el periodista salvadoreño Oscar Martínez cae en la cuenta que está a punto de cumplir un año exiliado en México, luego de publicar unas entrevistas en video con líderes pandilleros que afirmaban haber sido socios de Nayib Bukele en sus aspiraciones presidenciales. Esa revelación informativa puso en jaque la imagen de Bukele, cuestionó la forma en que su gobierno lidió con el asunto de las maras (pandillas) y le dio un tiquete de ida a Oscar rumbo al exilio, sin fecha de regreso.

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Invitado a la Feria del Libro de Bogotá, Oscar ha dedicado su carrera a narrar la violencia que ha vivido su país a lo largo de medio siglo, o más. Jefe de Redacción de El Faro.net y autor de El Niño de Hollywood –una investigación sobre la cultura de la Mara Salvatrucha y la vida de uno de sus gatilleros–, Los muertos y el periodista, publicó hace poco Bukele, el rey desnudo. Ninguno de estos títulos se consiguen con facilidad en las librerías de su país mientras en el resto de América Latina son leídos por periodistas y curiosos de la historia de Centroamérica. EL COLOMBIANO conversó con él.

Hablemos de la figura del dictador, que parece estar reciclándose en América Latina...

“Esto es parte de un ciclo perverso latinoamericano que no es primera vez que ocurre. Ocurrió, por ejemplo, alrededor de los años 30, ocurrió después en los años 70, hubo otra ola en los 80. Alguna parte de la sociedad desesperada, angustiada, empobrecida, en muchos casos con un acceso a la educación muy bajo, cree que es hora de entregarle todo el poder a un hombre o un grupo de hombres para que le resuelvan sus problemas inmediatos. Porque la democracia fue muy raquítica o la ejecutamos muy mal”.