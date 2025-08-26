“¿Qué va a hacer Petro? ¿Va a irse con Quintero y no con Cepeda?”: María Fernanda Cabal habla de derrota de la izquierda por divisiones internas

De cara a las elecciones del 2026, un partido que ha tenido movimiento en los últimos días ha sido el Pacto Histórico, que al anuncio que días atrás había hecho sobre su lista de precandidatos a la consulta interna sumó el nombre de Iván Cepeda.

Sobre este suceso habló la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien dejó la pregunta al aire sobre qué decisión tomará el presidente Gustavo Petro respecto a dos de los personajes que podrían dividir a la colectividad de izquierda.

Lea también: “No puede ir Uribe levantándole la mano a otro”: Cabal habla de su precandidatura en las elecciones del 2026

“¿Qué va a hacer Petro? Va a irse con Quintero y no con Cepeda”, declaró Cabal en entrevista con la revista Semana, argumentando que la lealtad del jefe de Estado se vio a prueba en el primer Consejo de Ministros que fue televisado en este 2025.

“Aunque al final a Petro no le importa traicionar a sus alfiles más leales. Eso lo vimos en el primer Consejo de Ministros, vergonzosos de este gobierno, donde él prefirió alinearse a un brazo y al otro con Laura Sarabia y Armando Benedetti y prácticamente ofender a todos esos personajes que han estado a su lado”, completó la senadora.

Para la precandidata de la oposición no hay una posibilidad de que la izquierda elija a un único candidato en medio de la iniciativa de un Frente Amplio y dice que a las consultas de la izquierda están llegando candidaturas que “se disfrazan de colores”.

“Los veo enredados, van a ir entonces con múltiples candidaturas al Frente Amplio de Marzo, donde van a entrar personajes que se disfrazan de colores cada vez que les conviene, como Roy Barreras, que nos va a dar cátedra ahora seguramente de buen gobierno”, subrayó la congresista.

“Solo les anticipo que la izquierda va a recibir una derrota contundente por el empobrecimiento al que han llevado a los colombianos que decían tanto defender a las clases populares, a la lucha de clase, pues tienen a los pobres pagando 170 mil pesos el cilindro de gas para cocinar y los tienen haciendo fila y muriéndose por un medicamento”, concluyó Cabal en su entrevista.