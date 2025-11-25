Bolsonaro comienza a cumplir pena de 27 años de cárcel por golpismo

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir este martes su histórica condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, después de que la Corte Suprema considerara que se agotaron los posibles recursos de apelación.

El exmandatario, de 70 años, se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, pero el sábado fue transferido a un complejo policial en Brasilia por “riesgo de fuga”, tras haber dañado su tobillera de monitoreo con un soldador.

La Corte Suprema declaró “firme” la sentencia de Bolsonaro, según un documento del tribunal obtenido por la AFP. El expresidente permanecerá recluido en la habitación pequeña con aire acondicionado y un televisor donde se encuentra ahora.

Es la primera vez que la justicia condena a los responsables por una trama golpista en Brasil. En 1964, un golpe de Estado dio inicio a dos décadas de dictadura militar.

La corte rechazó en noviembre una primera apelación contra la sentencia del expresidente (2019-2022) y este martes consideró agotado el tiempo para un nuevo recurso. La defensa calificó como “sorprendente” la decisión de cerrar el proceso sin una segunda apelación.

“Sea como sea, la defensa interpondrá (...) el recurso que considera procedente”, adelantó Paulo Cunha Bueno, uno de los abogados de Bolsonaro, en la red social X.