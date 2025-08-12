“Si no conoce Bogotá, no puede saberlo”: Petro sobre declaración de Trump de que “es de los peores lugares en la Tierra”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington tras señalar un aumento en los homicidios y delitos violentos. Según explicó en su más reciente alocución, la policía local quedará bajo control federal para reforzar la seguridad.

Trump afirmó que la tasa de homicidios en Washington supera ampliamente a la de otras capitales, entre ellas Bogotá y Ciudad de México.

Contexto: Trump referencia a Bogotá y a ciudad de México como “los peores (lugares) del mundo”, ¿por qué lo dijo?

De acuerdo con las cifras expuestas por el mandatario estadounidense, la capital de ese país presenta una tasa de 27,54 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que Bogotá registra 15,1 y Ciudad de México, 10,6. El listado presentado incluyó un total de 11 capitales a nivel mundial.

Trump sostuvo que, para 2023, Washington alcanzó la tasa de homicidios más alta de su historia reciente y describió una situación dominada por bandas criminales y problemas sociales.

Sin embargo, datos oficiales publicados por el propio gobierno estadounidense muestran que el total de delitos violentos se redujo un 32 % en comparación con 2023.

Según las estadísticas oficiales, Washington registró 187 homicidios en 2024, frente a los 274 de 2023, lo que representa una disminución en los asesinatos anuales.