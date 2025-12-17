x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Petro tilda de “dictador” a Maduro, pero rechaza acusaciones de narcotráfico de EE. UU., ¿defensa a medias?

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro se dan luego de Donald Trump señalara a Maduro como el líder del Cartel de los Soles.

  • Esto sucede luego de que Estados Unidos designó Clan del Golfo como organización terrorista. Foto: Getty/Colprensa/Afp/Redes Sociales.
    Esto sucede luego de que Estados Unidos designó Clan del Golfo como organización terrorista. Foto: Getty/Colprensa/Afp/Redes Sociales.
El Colombiano
El Colombiano
17 de diciembre de 2025
bookmark

En un mensaje a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró la noche de ayer que “Maduro es dictador por concentrar poderes”, pero, al tiempo, lo defendió asegurando que en Colombia no existe evidencia de que sea narco. Esto, en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el control del tráfico de estupefacientes en la región.

Como es costumbre, el presidente Petro cuestionó las acusaciones formuladas desde Washington y aseguró que esa es narrativa es de los Estados Unidos. También se refirió al dirigente chileno José Antonio Kast, a quien vinculó con el legado del nazismo, como viene haciendo desde el pasado domingo, cuando fue elegido Kast como presidente electo de Chile.

Le puede interesar: Kast, presidente electo de Chile, le respondió a Maduro advertencia sobre migrantes venezolanos: “Es un narcodictador”

Según señaló Petro, “Kast es hijo y creyente de los nazis”, y agregó que “pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de Hitler”.

Además, dijo que esto “es muy, pero muy diferente” refiriéndose a lo que representaría el recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, en comparación con Nicolás Maduro.

Y si bien Petro dijo que Nicolás Maduro es un dictador, lo defendió en cuanto a los señalamientos de Estados Unidos, que bajo la administración del presidente Donald Trump lo ha acusado de encabezar el denominado Cartel de los Soles —al que Washington cataloga como organización terrorista—.

La respuesta

Este mensaje nace de una respuesta a la periodista Patricia Janiot quien lo interpeló nuevamente preguntándole a Petro sobre “¿cómo se le llamaría a alguien que se roba una elección?”

A esto, el presidente colombiano le respondió que “se llama dictador a alguien que se robe las elecciones, o tumbe a un presidente electo”. Pero a su vez sostuvo que “en Colombia, en casi la mayor parte de su tiempo histórico, sus gobiernos fueron el fruto de elecciones fraudulentas”, lo que para Petro explicaría por qué el país “durante 25 años vivió bajo estado de sitio” y por qué “durante este siglo ha vivido la mayor parte del tiempo bajo gobernanza paramilitar”.

Y como ha sido recurrente en este tema, incluyendo algo que solo para él sería relevante en este intercambio, mencionó de nuevo a Hitler. Dijo que “subió elegido por su sociedad con una minoría relativa” y que “la división de la izquierda alemana, mayoritaria, y el miedo del gran capital a las reformas sociales, les hizo entregarle el poder y nombrarlo canciller”.

“Los nazis no son solo dictadores sino genocidas”, concluyó al final sin traer de nuevo a la discusión el tema de Maduro y de su “dictadura”.

Esto sucede en medio de la crisis diplomática que ha dejado el rifirrafe entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo Gustavo Petro, en cuanto a las formas en las que se ha manejado el control del narcotráfico en la región.

A lo que también se le suma el asedio que tiene Estados Unidos en la costa venezolana, en un intento de incrementar las presiones políticas y económicas en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Lea también: “¡Venezuela está totalmente bloqueada!”: Trump ordenó bloqueo total a buques petroleros sancionados

Temas recomendados

Internacional
Presidente de Estados Unidos
Gobierno Nacional
Estados Unidos
venezuela
Presidencia
declaraciones
régimen
Colombia
Estados Unidos
Venezuela
Gustavo Petro
Nicolás Maduro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida