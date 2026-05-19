Disidencias intentaron secuestrar al senador Alexander López: su camioneta fue baleada

El senador Alexander López, del Pacto Histórico, habría sido víctima de un intento de secuestro, según dijo el presidente Gustavo Petro en un encuentro con jóvenes en Ocaña, Norte de Santander. Los hechos habrían ocurrido en la vía que lleva de Cali a Popayán.
Pese a que la camioneta perteneciente al esquema de seguridad del congresista Kevin Gómez fue baleada, no se habrían presentado heridos. López iba con Gómez y con miembros de su esquema de seguridad. Los presuntos responsables serían disidentes de las Farc.