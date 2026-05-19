Disidencias intentaron secuestrar al senador Alexander López: su camioneta fue baleada

El senador Alexander López, del Pacto Histórico, habría sido víctima de un intento de secuestro, según dijo el presidente Gustavo Petro en un encuentro con jóvenes en Ocaña, Norte de Santander. Los hechos habrían ocurrido en la vía que lleva de Cali a Popayán. Pese a que la camioneta perteneciente al esquema de seguridad del congresista Kevin Gómez fue baleada, no se habrían presentado heridos. López iba con Gómez y con miembros de su esquema de seguridad. Los presuntos responsables serían disidentes de las Farc.

¿Cómo relató Alexander López los hechos?

El senador contó que le robaron una de las camionetas y que los hombres armados retuvieron a uno de los escoltas por unos minutos; además, lo golpearon: “El vehículo mío fue atacado a disparos, lo detuvieron, ingresaron al vehículo, le preguntaron al conductor de la UNP dónde estaba el jefe y se llevaron el vehículo (...) mi escolta fue secuestrado unos cinco minutos, fue golpeado por esta gente, pero, por fortuna, logró escaparse y, gracias a Dios, está sano y salvo con el Ejército”, dijo López a Noticias Caracol, aunque dejó claro que no iba en ese vehículo. Lea también: Tras recuperar su curul, Alexander López dice ponerse a disposición del Pacto y se alinea con la campaña de Cepeda

Las acusaciones por parte de Petro a las disidencias

El presidente Petro acusó a un grupo armado, con nombre propio, de haber cometido los hechos. Lo hizo a través de su cuenta de X, por donde suele pronunciarse: “El carro blindado del senador Alexander López fue rafageado por fusiles disparados por el grupo armado del narcotráfico dirigido por Iván Mordisco y Marlon”. Petro contó que, por seguridad, el congresista se habría estado moviendo en otra camioneta, y que en la caravana también iba un alcalde local: “El senador por seguridad cambio de carro desde el comienzo de su trayecto y se movilizaba un poco más adelante. El carro del alcalde de Santander de Quilichao también fue atacado y ambos habían salido del mismo punto (sic)”.

El primer mandatario también conectó los hechos con un atentado reciente, puesto que la violencia está disparada en esa vía: “el lugar del ataque es a un kilómetro de donde el mismo grupo narcotraficante explotó bombas donde mataron 21 civiles”.

Luego hizo una pregunta cuya respuesta debería tener de primera mano por su cargo, pero al parecer no tiene: “¿Por qué un punto que es atacado permanentemente por el grupo armado no tiene vigilancia de la fuerza armada en el lugar?” Finalmente, Petro escribió lo que parece una directriz, aunque quién sabe si se cumpla: “la Panamericana debe ser vigilada de manera permanente y con capacidad de respuesta ante los drones”. El problema en esta vía no es nuevo, ¿por qué hasta ahora los cuestionamientos y las directrices? Lea también: Procurador Eljach le pide a Petro que no use sus redes para hacer campaña política: “debe ser el máximo ejemplo de neutralidad”

¿Qué dijo el ministro de Defensa Pedro Sánchez?

Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Sánchez dijo que frente a esa amenaza terrorista se ha desplegado “la mayor cantidad de fuerza pública: tres fuerzas de despliegue rápido, vehículos blindados, aeronaves, drones, antidrones”. Después, explicó un poco la escena que tuvo que enfrentar el senador del Pacto Histórico: “el hecho el día de hoy fue con dos vehículos que salieron en la vía. Vehículos convencionales de donde se bajaron unos criminales a atacar”. Y agregó que la cúpula militar se reunirá para “revisar qué más acciones hay que hacer y tomar decisiones efectivas y contundentes para que las elecciones sean seguras”.

Iván Cepeda condenó los hechos