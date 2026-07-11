Venezuela marca distancia de Abelardo de la Espriella y descarta coordinar la reconstrucción tras los terremotos

El Gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, respondió este sábado 11 de julio a las recientes declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y dejó claro que no contempla trabajar de manera conjunta con su administración en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio. A través de un comunicado oficial divulgado desde Caracas, la administración venezolana afirmó que ha observado “con extrañeza” las declaraciones del mandatario electo colombiano, quien hizo referencia a supuestas competencias relacionadas con la recuperación de las zonas impactadas por el doble sismo.

Gobierno de Venezuela señala en un comunicado que “ha observado con extrañeza” las declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella, sobre “amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio”.

Venezuela dice que la reconstrucción es una competencia exclusiva del Estado

En el pronunciamiento, el Gobierno venezolano sostuvo que las tareas de recuperación y reconstrucción corresponden únicamente al Estado venezolano. Según el comunicado, “la conducción, planificación, ejecución y desarrollo integral de las zonas afectadas por el doble terremoto son competencias exclusivas de las autoridades venezolanas”. La administración de Caracas agregó que ya puso en marcha todas las capacidades nacionales para atender la emergencia, incluyendo las instituciones del Estado, la industria nacional, empresas públicas y privadas, así como equipos técnicos y profesionales especializados.

No habrá coordinación con el Gobierno electo de Colombia

Uno de los puntos más controversiales del comunicado fue la referencia directa al futuro gobierno colombiano, ya que la administración venezolana aseguró que, por ahora, no existe ninguna coordinación prevista con el gobierno electo de Abelardo de la Espriella para participar en el proceso de reconstrucción. “A la fecha no está prevista articulación alguna con el gobierno electo de Colombia”, señaló el comunicado emitido este 11 de julio desde Caracas. La declaración constituye el primer pronunciamiento oficial de Venezuela frente a las manifestaciones del presidente electo colombiano sobre el proceso de recuperación posterior a la emergencia sísmica, que se dio esta semana en Cúcuta, Norte de Santander.

Puede leer: #TodosPorVenezuela: Así van las campañas a favor del vecino país; conozca las cuentas oficiales y puntos para donaciones Aunque descartó una articulación con el gobierno entrante de Colombia, Venezuela indicó que sí ha recibido múltiples expresiones de apoyo de la comunidad internacional. El comunicado señala que distintos gobiernos, organismos internacionales y pueblos han expresado su solidaridad tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio. Asimismo, precisó que, si las circunstancias lo requieren, el Estado venezolano podrá establecer acuerdos de cooperación con empresas públicas y privadas internacionales para apoyar las labores de reconstrucción. No obstante, enfatizó que esas eventuales alianzas serán definidas exclusivamente por las autoridades venezolanas, en ejercicio de sus competencias soberanas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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