Venezuela marca distancia de Abelardo de la Espriella y descarta coordinar la reconstrucción tras los terremotos

El Gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, respondió este sábado 11 de julio a las recientes declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y dejó claro que no contempla trabajar de manera conjunta con su administración en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.
A través de un comunicado oficial divulgado desde Caracas, la administración venezolana afirmó que ha observado “con extrañeza” las declaraciones del mandatario electo colombiano, quien hizo referencia a supuestas competencias relacionadas con la recuperación de las zonas impactadas por el doble sismo.