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Petro ya ha sacado a 80 altos oficiales de la Fuerza Pública por hacer su trabajo

Desde su llegada al poder han sido llamados a calificar servicios sin una justificación sólida. La Policía ha tenido 5 directores y el Ejército 3. ¿Qué pasa?

  • Más de 80 oficiales han sido retirados de las FF. MM. en el gobierno Petro. Fotos: EL COLOMBIANO, la Presidencia, al Comando General de las FF.MM.
    Más de 80 oficiales han sido retirados de las FF. MM. en el gobierno Petro. Fotos: EL COLOMBIANO, la Presidencia, al Comando General de las FF.MM.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

18 de junio de 2026
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El polémico llamado a calificar servicios de varios altos oficiales de la Fuerza Pública, en aparentes decisiones de carácter político y no judicial del Gobierno Nacional, volvió a la palestra por cuenta de dos casos que agitaron a la opinión pública en las últimas dos semanas.

El dedo en la llaga lo puso el general (r) Jorge Ricardo Hernández, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con jurisdicción en Antioquia.

En una entrevista concedida meses después de su llamado al retiro a La FM, explicó que la decisión al parecer se fundamentó en una operación militar que afectó la imagen de la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro.

Tal cual lo reportó EL COLOMBIANO en ese momento, el incidente ocurrió el 23 de julio de 2024, en un puesto de control militar en una vía de Santo Domingo, Antioquia.

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Allí fue detenida para registro una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que transportaba a 13 miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF); estaban en negociaciones de paz con la Casa de Nariño.

Entre los viajeros había pesos pesados de esa organización, como “Calarcá”, “Firu”, “Ramiro” y “Érika Castro”, quienes llevaban a un adolescente víctima de reclutamiento forzado, armas sin salvoconducto, oro y dinero.

Aunque la mayoría recuperó su libertad por su estatus de negociadores de paz, los diálogos con ese grupo ilegal quedaron en entredicho. Y, al parecer, el Gobierno se lo cobró al general Hernández. Tras el retén militar, fue trasladado cuatro veces de cargo, hasta su despido.

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“La explicación formal (de la salida) era por una investigación disciplinaria que tenía que ver con el Comando de Ingenieros, pero al final de la conversación se dio un comentario sobre ‘lo que pasó en Medellín’. Para mí, ese hecho corresponde al procedimiento en el que fue detenido alias Calarcá”, dijo el oficial. El presidente Petro se refirió al caso en un consejo de ministros, el pasado 16 de junio, alegando que esa no fue la razón del despido. Según él, “el motivo no proviene del Gobierno. Desde las Fuerzas Militares se detectaron presuntos hechos relacionados con actividades vinculadas al oro y por eso se tomó la decisión, mientras la Fiscalía determina si hubo o no conductas irregulares”.

Este diario se comunicó con el general (r) Hernández para conocer su posición frente a ese señalamiento. Respondió que en sus 35 años de carrera nunca fue notificado de investigaciones en su contra por tráfico de oro.

“Estoy analizando la situación con mis abogados, él no puede decir eso sin pruebas, de lo contrario es una calumnia. Me siento perseguido por este nefasto gobierno, pediré medidas cautelares ante la Corte Internacional de Derechos Humanos”, replicó.

El oficial en retiro comentó que no fue el único perjudicado por esa operación, dado que su jefe de entonces, el general Juan Carlos Fajardo, quien comandaba la Séptima División del Ejército, también fue despedido de la Institución a los cuatro meses.

En ese tiempo, la decisión fue criticada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: “El general que lideró este operativo como comandante de la Séptima División hoy sale del Ejército. La pregunta es: ¿le están cobrando ese retén?”.

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Por su parte, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, se defendió argumentando que la salida fue por “la dinámica normal del servicio”, al no llamarlo para el curso de ascenso. Hoy Cardozo tampoco está en la Institución.

Barridas y polémicas

Cuando Petro llegó al poder en 2022, a las pocas semanas fueron llamados al retiro 33 altos oficiales de la Fuerza Pública; hoy la cuenta va en 80, según fuentes militares.

“Lo mismo hizo Lenin en la revolución rusa, a principios del siglo XX, cuando salieron más de 70 oficiales en una purga, porque él sabía que no podría engañar a generales preparados”, opinó Hernández.

Otra polémica reciente la protagonizó el mayor general Erick Rodríguez Aparicio, subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas del Comando General de las FF.MM.

La semana pasada le notificaron su llamado al retiro, al parecer por unas declaraciones que dio sobre la estrategia de los grupos armados ilegales para condicionar las votaciones presidenciales en algunas zonas rurales del país.

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Ocurrió en un consejo de seguridad el pasado 17 de mayo, en Villavicencio, donde Rodríguez informó que “hay una disputa por el territorio, por parte de las Farc de ‘Calarcá’ y de ‘Mordisco’.

En el contexto de esta disputa, se tiene evidencia de actividades de carnetización en las áreas rurales para controlar a estos ciudadanos”. Aunque no mencionó a las campañas políticas, la declaración se viralizó y en redes sociales la emplearon para atacar al petrismo y su candidato, Iván Cepeda Castro, insinuando que las disidencias obligaban a las comunidades a votar por él, lo que incomodó a varios sectores de la izquierda.

El 3 de junio llegó la solicitud de su retiro, por parte de Arriba, de izquierda a derecha en la foto principal del artículo: general (r) Jorge Hernández (1), general (r) Óscar Murillo (2), general (r) Juan Carlos Fajardo (3), general (r) Erick Rodríguez (4) y coronel (r) Jorge Mora (5). Abajo: general (r) Carlos Triana (6), el presidente Petro y general (r) Edwin Urrego (7).

La lista de despidos cuestionables sigue con el general Carlos Fernando Triana, exdirector de la Policía, quien salió en abril de este año.

Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, confesó en otra entrevista que “a Triana lo echaron porque le inventaron un cuento. Él estaba cumpliendo con sus temas institucionales, en Medellín había un evento con el alcalde Federico Gutiérrez y (al Presidente) le echaron un cuento de que Triana estaba aliado con Gutiérrez, para así poder sacarlo de la Policía”.

La salida, en efecto, ocurrió, lo que produjo el rechazo del alcalde Gutiérrez. “Esto deja un precedente grave, ¿qué puede estar pensando el director de la Policía? ¿Si llama al alcalde de Medellín, lo echan? ¿O si yo voy al comando de la Policía Metropolitana o al de la Cuarta Brigada y la Séptima División a dar una rueda de prensa, van a echar a esos comandantes?”, criticó.

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Entre los despedidos por supuestamente contrariar al Gobierno está el general (r) Edwin Urrego Pedraza, excomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Sobre él, Petro dijo en un consejo de ministros: “Hay un general que ordené retirar de la Policía. Alguien le dio la orden de ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Tenía como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra”.

No hubo pruebas, salvo un presunto mensaje anónimo que llegó a la Presidencia. El general (r) Urrego dio a entender que se trató de una retaliación porque meses antes, cuando fue comandante en Barranquilla, brindó apoyo operacional a un allanamiento a una propiedad del ministro del Interior, Armando Benedetti, ordenado por la Corte Suprema.

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El “serrucho” también afectó al coronel (r) Jorge Alexánder Mora, exjefe Anticorrupción de la Dijín de la Policía, quien investigaba la red del contrabandista Diego Marín (“Papá Pitufo”).

“El presidente está siendo mal informado. Le están hablando personas que no conocen los casos. Las personas que luchamos contra la corrupción estamos siendo desviadas”, denunció el coronel tras enterarse de su despido.

Otro caso polémico fue el del general (r) Óscar Murillo Díaz, otro excomandante de la Séptima División del Ejército, quien dejó la Institución a finales de 2024.

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Según su versión, el ELN distribuyó rumores por diferentes medios, acusándolo de presuntos nexos con el cartel narcotraficante Clan del Golfo en Chocó, a los cuales el Gobierno les habría dado credibilidad, sin evidencias.

En cuanto al general (r) Hernández, afirmó que está fuera del país por amenazas de muerte de grupos armados, y que su fortalecimiento durante el mandato de Petro impiden un pronto regreso.

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Preguntas frecuentes

¿Cuántos generales han salido durante el gobierno Petro?
Más de 80 oficiales de alto rango han dejado las Fuerzas Militares desde 2022, incluyendo generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial.
¿Por qué Petro ha cambiado la cúpula militar?
El Gobierno sostiene que los cambios responden a un proceso de renovación institucional y alineación con su estrategia de seguridad y paz.
¿Los retiros afectan la seguridad del país?
Expertos tienen posiciones divididas. Algunos consideran que se pierde experiencia operativa, mientras otros creen que los relevos fortalecen la modernización de las Fuerzas Militares.

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