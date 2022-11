“La guerra contra las drogas sólo ha traído muerte, y una muerte mayor que en las guerras en el XXI, es una guerra invisible que no se cuenta a través de los medios de comunicación, que no aparece en los noticieros cotidianos, pero que mata más y de manera violenta a unos y a otros, persiguiendo millones de personas por ser consumidores”,

“Dos decisiones mundiales: la de no dar el paso hacia la economía descarbonizada y aislarnos del carbón y del petróleo; y la de prohibir, cuando perfectamente los mismos dineros podrían ser utilizados ya no en la guerra, sino en la prevención del consumo, como se ha hecho con la nicotina, nos ha condenado, no a ser la gran explosión de la vida, sino un lugar de muerte”, dijo.

Finalmente, se refirió a las conversaciones del Gobierno de Venezuela y la oposición de ese país que se dará en horas de la tarde en el mismo foro.

“La presión sobre Venezuela que sufre de una polarización política y de una inestabilidad democrática indudable, tiene que ver con el petróleo que está en el subsuelo, allí hay muchísimo petróleo (...). No hemos caído en esa ficción del odio al extraño, del odio al extranjero, del odio al inmigrante por muy diferente que sea”, explicó Petro.