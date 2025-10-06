¿Petro pacifista o Petro que llama a la guerra a muerte?

Fue el congresista Daniel Carvalho quien advirtió la contradicción –una más–del presidente Gustavo Petro y de su Gobierno: “¿Por qué en el Gobierno de la ‘potencia mundial de la vida’ el lema de sus partidarios es “guerra a muerte”? No podemos normalizar esa amenaza en un país hastiado de la violencia política. El Gobierno tiene que detener su retórica violenta, sus incitaciones a la destrucción y al uso de la fuerza bruta como herramienta electoral”.
Vea también: La Estrategia de Petro para el “estallido 2.0”