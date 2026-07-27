La “feria” de las notarías: Gobierno Petro nombró ocho nuevos notarios antes de dejar la Presidencia

En una maratónica jornada administrativa, el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, emitió entre el 22 y el 24 de julio de 2026 una serie de diez decretos con el nombramiento de varios notarios en distintas ciudades.
Cuando restan menos de quince días para el relevo presidencial, el Ejecutivo ha concretado el nombramiento de ocho notarios en interinidad y la creación de un nuevo despacho, sumando nueve movimientos clave en ciudades principales y municipios estratégicos.
La ofensiva de nombramientos, firmada por la ministra de Justicia (E), Cielo Rusinque, quien también es la superintendente de Industria y Comercio, se concentró principalmente en cubrir vacantes de primera categoría que se encontraban en encargo o próximas a quedar libres por retiros forzosos.
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