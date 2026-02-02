¿Por qué a James nadie lo quiere contratar? Estas serían las exigencias que tienen frenado su fichaje

A pocos meses del inicio del Mundial, llama poderosamente la atención que James Rodríguez continúe sin equipo, una situación inesperada tratándose de uno de los referentes históricos de la Selección Colombia. Aunque su nombre ha estado sobre la mesa de varios clubes en diferentes ligas, distintos factores han impedido que su futuro se defina. De acuerdo con fuentes periodísticas de Ecuador, el volante colombiano fue ofrecido tanto al Barcelona de Guayaquil como a Liga de Quito, pero ambas instituciones descartaron su contratación. Un escenario similar se ha presentado en la MLS, donde periodistas locales han informado que equipos como Austin FC, Orlando City, FC Cincinnati e incluso el Inter Miami analizaron su fichaje, aunque finalmente no avanzaron en las negociaciones.



En Colombia también surgieron rumores sobre un posible regreso del ‘10’, especialmente por el supuesto interés de Atlético Nacional y Millonarios. No obstante, el propio James ha manifestado que, por ahora, no contempla volver al fútbol colombiano.

La lista de lujos: ¿Cuáles son las exigencias contractuales de James?

Según fuentes cercanas a los clubes que han evaluado su incorporación, el principal obstáculo es el alto costo de su contrato. James percibe cerca de cinco millones de dólares anuales, una cifra que está fuera del alcance de muchas instituciones del continente. A esto se suman una serie de exigencias contractuales que han frenado las conversaciones. Entre las condiciones que habría solicitado el jugador se encuentran un esquema de seguridad privada con guardaespaldas disponibles las 24 horas, un vehículo blindado con chofer para todos sus desplazamientos, una residencia de lujo con gimnasio privado y cancha para entrenamientos personales, además de un preparador físico exclusivo y un chef especializado en dieta colombiana y europea. Incluso, se menciona la exigencia de vuelos privados para trayectos largos y espacios de descanso exclusivos dentro de las instalaciones del club.

Este panorama complica seriamente la situación de James, quien necesita con urgencia continuidad y ritmo de competencia para llegar en óptimas condiciones al Mundial. Su rol como uno de los líderes del proyecto de Néstor Lorenzo y su peso dentro de la Selección Colombia hacen que su falta de actividad genere preocupación en el entorno del combinado nacional.

En las últimas horas, el América de México se ha sumado al listado de clubes que siguen de cerca la situación del mediocampista. Sin embargo, mientras no se resuelvan los aspectos económicos y contractuales, el futuro de James Rodríguez sigue siendo una incógnita. Para la Selección Colombia, la gran pregunta permanece en el aire: ¿podrá su capitán llegar al Mundial en su mejor nivel tras varios meses sin competir? Por ahora, la respuesta sigue siendo incierta.



