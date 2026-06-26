Tras reunión con Cepeda, se confirma que Petro será el jefe de la oposición: “No dejar retroceder las reformas sociales”

Esta mañana se llevó a cabo una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda. El encuentro tuvo como objetivo definir la hoja de ruta que seguirá la oposición durante los próximos cuatro años, en la que ya quedó establecido que el mandatario seguirá siendo su principal líder.
Al término de la reunión, en las afueras de la Casa de Nariño, el mandatario aseguró que, en lo relacionado con el proceso de empalme que viene ahora con el presidente electo Abelardo de la Espriella, ya están “listos”.