Petro dice que su Gobierno protegerá la embajada de EE. UU. en Bogotá en medio de invitación a marcha pro-Palestina

Este martes 7 de octubre se conmemoran dos años desde que el grupo terrorista Hamás hizo un atentado en Israel que acabó con la vida de más 1.200 y secuestró a mas 240. Desde ese momento, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió vengarse y ha cometido un genocidio en Gaza de más de 68.000 personas, según el Ministerio de Salud de ese territorio.
El presidente Gustavo Petro desde ese momento tomó partido por Palestina, país no reconocido por Israel, y rompió relaciones con quien era uno de los mayores proveedores de armamento para nuestro país. El mandatario colombiano, además, ha llamado a Netanyahu como genocida y de paso a Donald Trump le ha dicho que es cómplice de esos actos.