Fotos, abogados y “celebraciones”: Petro se reunió en EE. UU. con su defensa de $10.000 millones

En medio de su retórica poética y con referencias históricas, el presidente Gustavo Petro destacó al equipo de abogados que lo defenderá en el juicio que enfrentará en Estados Unidos tras su inclusión en la lista de la OFAC. La defensa jurídica estará a cargo de la firma Amadeus Consultancy Limited, encabezada por el abogado Daniel Kovalik, y tendrá un costo para el país de $10.000 millones.
Como de costumbre, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), cuyo objetivo principal fue resaltar a su grupo de abogados, que asumirá su asesoría jurídica en Estados Unidos luego de su inclusión en la denominada “Lista Clinton”.